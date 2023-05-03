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科學家首目擊 垂死恆星「一口吞掉」行星…50億年後地球同樣命運

記者張聲肇／即時報導
一顆行星逐漸被巨大恆星所吞噬的畫面。(美聯社)
一顆行星逐漸被巨大恆星所吞噬的畫面。(美聯社)

天文學家首度「目睹」恆星吞噬行星的場面，並說星體誕生到滅亡的過程大致如此，50億年後地球也會遭遇同樣命運，被太陽一吞而盡。

天文學家發表在3日出刊的「自然」期刊的研究報告指出，離地球1.2萬光年外的Aguila星雲附近，約1到1.5萬年前，一顆體積約木星般大小的氣團行星被同一星系的恆星一口吞噬。這顆像太陽一樣的恆星不斷噴火已數億年，體積越變越大，膨脹了數百倍，最後把附近的行星一舉吞沒。

報告指出，任何星系的發展，最後都難逃這樣的結局。當太陽變成「紅色巨人」規模時，離它最近的四顆行星，水星、金星、地球和火星、也終將被吞噬。報告作者、哈佛-史密森尼天文物理中心(Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)研究員麥克勞德(Morgan MacLeod)說，「差堪安慰的是，這要50億年後才會發生。」

這顆吞食行星的巨獸星齡大約100億歲，研究人員說，當行星被大火球吞沒時，迸出一道烈焰，隨後從火球噴出綿延不斷的星塵長河，這陣久久不散的太空塵在冰冷的紅外線影像中格外閃閃發亮。

報告指出，過去天文學界雖曾觀察到恆星吞噬行星的跡象，但這是人類第一次目睹「吞噬現場」狀況。

麻省理工學院研究員奇夏雷德(Kishalay De)三年前在檢視加州理工學院在夏威夷波拉馬天文觀察台掃描太空的圖像時，發現這個「閃亮爆發」現象，經整合更多天文觀察紀錄和資料後，研究人員解開了謎底：這不是恆星吞沒恆星，而是恆星吞噬自己星系內的行星。

加州理工研究員卡斯里瓦爾(Mansi Kasliwal)說，從星球數十億年的壽命來看，被吞噬的過程，不過一瞬間就結束了。

恆星年壽將盡，吞滅其他星體的事例，在我們的銀河系就屢見不鮮，不過有些恆星的光線遭到附近行星的化學特性汙染，顯現在我們眼前的，是整個世界被消化後的樣貌。科學界也觀察到好幾百個軌道很小的行星，註定未來會掉入紅色恆星的半徑範圍而灰飛煙滅。

加州 太空 火星

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