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不可以色色 猶他州老司機們哭哭 Pornhub只給看「這影片」

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，猶他州居民若訪問Pornhub網站，只能看到一部「官方影片」。（取材自Pornhub推特）
近日，猶他州居民若訪問Pornhub網站，只能看到一部「官方影片」。（取材自Pornhub推特）

猶他州的成年人哭哭了，知名成人網站Pornhub槓上當地政府，為了表達對新法的不滿，限制當地居民的觀看內容。據媒體報導，近日，猶他州居民若訪問網站，能看的影片只有一部。

據BBC報導，猶他州當地「SB287」年齡驗證法律（age verification law）在3日生效，知名成人網站Pornhub因此提前採取抵制行動，在該法律生效的前一天，若猶他州居民進入Pornhub網站，只能看到一部由成人女星切麗·德維爾（Cherie DeVille）拍攝的影片。

影片中，德維爾傳達Pornhub的立場，表示「雖然安全和合規是我們使命的重中之重，但每次您想訪問成人平台時都出示身份證並不是保護我們用戶的最有效解決方案」、「事實上，它會讓您和您孩子的隱私處於危險之中」。

據外媒報導，Pornhub發言人沙麗塔·貝爾（Sharita Bell）表示，「正如我們在其他州看到的那樣，這只會將流量推向安全措施少得多的網站」，貝爾稱「很少有網站能夠與我們目前採取的強有力的信任和安全措施相提並論」。

事實上，路易斯安那州也推出類似的法律，並於1月生效，但當地仍然可以使用Pornhub。在2016年，色情在猶他州被宣布為公共衛生危機，3月時，由州長斯賓塞·考克斯（Spencer Cox）簽署通過年齡驗證法。該法律要求色情產業公司使用數位化驗證卡（digitised verification card），官方稱將有助於防止年輕人訪問露骨的色情內容。

猶他州 隱私

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