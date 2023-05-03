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河川一夕變全白 驚見「萬隻水母塞住水面」看不到盡頭

聯合新聞網／即時報導
一名網友發現河川內有大量白色物體漂浮，本來以為是沒公德心的人亂丟保特瓶或塑膠袋進河川內，沒想到仔細一看這些白色物體竟是水母。（取材自YouTube）
一名網友發現河川內有大量白色物體漂浮，本來以為是沒公德心的人亂丟保特瓶或塑膠袋進河川內，沒想到仔細一看這些白色物體竟是水母。（取材自YouTube）

天有異相？一名網友發現河川內有大量白色物體漂浮，本來以為是沒公德心的人亂丟寶特瓶或塑膠袋進河川內，沒想到仔細一看這些白色物體竟然會自己動，會動的白色生物滿布河川的影片讓不少網友直呼頭皮發麻。

綜合日媒報導，日本橫濱市元町有網友發現河川內滿布白色的詭異物體，本來還以為說是沒公德心的人亂丟寶特瓶或是塑膠袋，結果定睛一看發現這些寶特瓶通通都會動，但白色的生物滿布的狀況實在是令人密集恐懼症發作，粗估大概有幾萬隻水母在河川裡，目擊者立刻將河川的怪異現象拍下上傳到網路上。

影片在推特上引發熱議，網友留言表示「水母怎麼會在河裡？」、「感覺要出大事了」、「看起來像是水母，但生物不正常大量聚集總覺得是天災前兆」、「乍看真的蠻像一堆垃圾」。不過，有住在當地的網友指出，每年大概在快要進入夏天的時候，河川都會有一大堆水母聚集，但也說不上來為什麼。

黑潮生物研究所主任研究員戸篠祥表示，這些出現在河川內的水母品種是海月水母，牠們近期大量出現在東京灣，但因為牠們游泳的力量很微弱，在滿潮時會隨著海水直接漂流進河川，不過一大群的水母在退潮時就會漂回海中，水母這樣來來回回漂流的狀況會持續約一周左右才會恢復正常。

來源：日テレNEWS

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