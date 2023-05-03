巨乳妹「超市偷食物」被捕 身分曝光 是10萬粉IG網美
香港巨乳網紅Suet E近年憑著傲人曲線，成功在網紅界圈突圍而出，更開設自己的Onlyfans帳號，提供免費及收費照片，讓粉絲閱覽，但最近根據港媒報導指出，香港元朗區1日某超市發生竊案，一名29歲女子偷竊價值港幣100元（約12.7d=美元）的雞飯、牛奶等食品，沒想到就是Suet E。
報導指出，這名女子涉嫌盜竊，警方到場後已經將人帶回調查，但這名女子竟是29歲的爆乳網美Suet E，港媒更表示這已非初犯，她早有偷竊前科，讓外界意外的是，Suet E拍攝風格大膽，有時拍攝還在遊艇、知名餐廳，看起來完全不像是經濟困頓，不理解為何要偷竊，現今已有大量香港網友跑去Suet E的IG帳號留言嗆聲、洗版，但目前還得等待香港警方進一步釋疑。
Suet E先前出席活動時，曾被媒體問到賣照片是否有可觀的收入？Suet E表示：「都還可以，但不是真的很多，夠餬口這樣。（售價最高多少？）一輯40張相片，要25美金。而一般都是10美金，都有外國人會去買。（你賣的相片有無露點照？）沒有，我們賣照片全部都沒有露點，走健康性感風格，完全無關色情。」當時看起來經濟狀況應是過得去。
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