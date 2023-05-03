巨乳妹「超市偷食物」被捕 身分曝光 是10萬粉IG網美

Suet E拍攝照片看起來背景都相當奢侈。（取材自Instagram）

香港 巨乳網紅Suet E近年憑著傲人曲線，成功在網紅界圈突圍而出，更開設自己的Onlyfans帳號，提供免費及收費照片，讓粉絲閱覽，但最近根據港媒報導指出，香港元朗區1日某超市發生竊案，一名29歲女子偷竊價值港幣100元（約12.7d=美元）的雞飯、牛奶 等食品，沒想到就是Suet E。

報導指出，這名女子涉嫌盜竊，警方到場後已經將人帶回調查，但這名女子竟是29歲的爆乳網美Suet E，港媒更表示這已非初犯，她早有偷竊前科，讓外界意外的是，Suet E拍攝風格大膽，有時拍攝還在遊艇、知名餐廳，看起來完全不像是經濟困頓，不理解為何要偷竊，現今已有大量香港網友跑去Suet E的IG帳號留言嗆聲、洗版，但目前還得等待香港警方進一步釋疑。