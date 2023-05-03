我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

金山鮑勃．李命案 法醫在他體內驗出古柯鹼、K他命成分

巨乳妹「超市偷食物」被捕 身分曝光 是10萬粉IG網美

記者陳建嘉／綜合報導
Suet E拍攝照片看起來背景都相當奢侈。（取材自Instagram）
Suet E拍攝照片看起來背景都相當奢侈。（取材自Instagram）

香港巨乳網紅Suet E近年憑著傲人曲線，成功在網紅界圈突圍而出，更開設自己的Onlyfans帳號，提供免費及收費照片，讓粉絲閱覽，但最近根據港媒報導指出，香港元朗區1日某超市發生竊案，一名29歲女子偷竊價值港幣100元（約12.7d=美元）的雞飯、牛奶等食品，沒想到就是Suet E。

報導指出，這名女子涉嫌盜竊，警方到場後已經將人帶回調查，但這名女子竟是29歲的爆乳網美Suet E，港媒更表示這已非初犯，她早有偷竊前科，讓外界意外的是，Suet E拍攝風格大膽，有時拍攝還在遊艇、知名餐廳，看起來完全不像是經濟困頓，不理解為何要偷竊，現今已有大量香港網友跑去Suet E的IG帳號留言嗆聲、洗版，但目前還得等待香港警方進一步釋疑。

Suet E先前出席活動時，曾被媒體問到賣照片是否有可觀的收入？Suet E表示：「都還可以，但不是真的很多，夠餬口這樣。（售價最高多少？）一輯40張相片，要25美金。而一般都是10美金，都有外國人會去買。（你賣的相片有無露點照？）沒有，我們賣照片全部都沒有露點，走健康性感風格，完全無關色情。」當時看起來經濟狀況應是過得去。

Suet E外型性感、健美，坐擁近10萬的IG粉絲。（取材自Instagram）
Suet E外型性感、健美，坐擁近10萬的IG粉絲。（取材自Instagram）
Suet E外型性感、健美，坐擁近10萬的IG粉絲。（取材自Instagram）
Suet E外型性感、健美，坐擁近10萬的IG粉絲。（取材自Instagram）

香港 牛奶

上一則

星宇航空和五月天合作 業內批：喊Mayday真不吉利

延伸閱讀

英王加冕典禮在即 男子朝白金漢宮丟擲槍彈被捕

英王加冕典禮在即 男子朝白金漢宮丟擲槍彈被捕
史丹福社區兒童中心學前教師涉嫌謀殺被捕

史丹福社區兒童中心學前教師涉嫌謀殺被捕
中國男子擁290萬組帳密涉非法存取 在日本被捕

中國男子擁290萬組帳密涉非法存取 在日本被捕
香港區議會換屆 傳直選議席砍剩2成 社民連：大倒退

香港區議會換屆 傳直選議席砍剩2成 社民連：大倒退

熱門新聞

Google向用戶發出警告，若收到「在線獎勵計畫」祝賀郵件切勿點開，該信件屬於詐騙釣魚訊息。 示意圖（取材自ingimage）

別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意

2023-04-26 02:16
兩人由親密愛撫以至性交過程，均被附近圍觀的宿生看得一清二楚。（取材自微博）

大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人

2023-04-26 23:57
懶骨頭沙發，看起來很棒，但其實不適合久坐。（取材自pexels）

衝動買了立刻後悔 這4件家具根本不實用還會影響健康

2023-04-26 00:39
梅根近期再度露面，被網友指稱外型與過往大相逕庭。（取材自Instagram）

梅根消失多時再露面遭爆整形 網酸「她想整成凱特」

2023-04-26 22:10
醫生在莫女士的血液中抽出近2000毫升油漿（左圖）才轉危為安。烤乳豬只是導火線，而真正的發病原因是原發性脂蛋白代謝異常（右圖）。（影片截圖）

52歲婦吃烤乳豬肚痛急救 抽2000毫升「濃稠油漿」撿回小命

2023-04-29 23:10
iPhone效能變慢有幾種方法能夠快速解決。示意圖。（取材自ingimage）

蘋果官方揭「3設定出錯」讓iPhone變慢 解決方法超簡單

2023-04-26 15:26

超人氣

更多 >
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重

何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多
一天數十通陌生電話 洛縣華女崩潰

一天數十通陌生電話 洛縣華女崩潰
美股重挫 道指大跌逾500點

美股重挫 道指大跌逾500點