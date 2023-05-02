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凱特手提包遭1歲娃「搶劫」 超暖回應被讚爆

編譯徐榆涵／即時報導
英國凱特王妃手上的包包遭一名1歲小男嬰搶走把玩。(截自YouTube)
英國凱特王妃手上的包包遭一名1歲小男嬰搶走把玩。(截自YouTube)

英國凱特王妃上月28日訪問南威爾斯的艾伯凡鎮並出席「1966年艾伯凡礦災」紀念活動，在與民眾互動時，手上的包包竟被一名調皮的嬰兒搶了過去，且遲遲不願放手，讓凱特當場被逗樂，並大方表示「就讓他玩吧」。

威廉王子與妻子凱特王妃日前出席「1966年艾伯凡礦災」紀念活動，並在經過艾伯凡紀念花園（Aberfan Memorial Garden）時與民眾互動。當凱特王妃與現場一名30歲母親威廉斯（Lucy Williams）交談時，威廉斯懷裡的1歲嬰兒便趁機搶走了凱特手上的黑色包包。據了解，凱特這款Mulberry手提包售價為675英鎊。

威廉斯事後向媒體表示，「兒子偷了凱特的手提包，他很喜歡它，王妃就讓他繼續玩了。」並讚賞凱特對待好奇寶寶的方式。

威廉斯的婆婆是艾伯凡礦災的倖存者，她認為孫子跟凱特王妃的互動，是一次令人難忘的奇遇、無價之寶。

這是威廉凱特第一次訪問艾伯凡鎮，該處1966年曾發生廢土礦堆崩塌事件，導致116名孩童和28名成人死亡，是英國最嚴重的礦難之一。災難發生後，已逝英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）當時未立即趕赴現場，8天後才關懷受災戶，成了她「一生中最大的遺憾」。

凱特 威廉 英國女王

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