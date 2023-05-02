宋慧喬+楊紫瓊Met Gala夢幻同框 喬妹幾乎要貼臉Jennie

宋慧喬、楊紫瓊、Jennie出席2023紐約大都會時尚晚宴合影照在社群流出。（取材自Instagram）

2023年度的大都會時尚晚會（Met Gala 2023）1日於紐約登場，這次主題「Karl Lagerfeld：A Line of Beauty」向傳奇設計師「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）致敬，許多出席明星都穿上了他生前擔任創意總監的品牌香奈兒（Chanel）、Fendi等出席。號稱「人間香奈兒」的香奈兒品牌大使、南韓 女團BLACKPINK成員Jennie，以及一直擔任FENDI品牌大使的南韓仙氣女神宋慧喬 、史上首個華人奧斯卡影后楊紫瓊 竟然有私下同框照流出，讓粉絲網友相當驚喜。

宋慧喬（右）、楊紫瓊出席2023紐約大都會時尚晚宴合影照在社群流出。（取材自Instagram）

在宋慧喬粉絲的社群上可以看到史詩等級的夢幻同框照，照片中FENDI品牌大使宋慧喬身穿FENDI最新一季的粉色細間帶禮服，與穿著黑白雙色禮服的楊紫瓊大方合影。另外一張則是穿著香奈兒白色訂製禮服、頭上編了辮子裝飾著白色山茶花的Jennie和宋慧喬幾乎是貼臉的合照，十分可愛。其實在晚會會場有規定不能帶手機，不過從他們拍照的背景看來應該是進場前的後台前巧遇。