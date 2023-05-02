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死前真有人生跑馬燈？瀕死之際大腦特定部位活動激增

中央社／華盛頓1日綜合外電報導
密西根大學研究員在兩名瀕死患者身上，發現與意識相關的大腦活動有驟增跡象。示意圖。(取材自pexels 攝影師Tima Miroshnichenko)
密西根大學研究員在兩名瀕死患者身上，發現與意識相關的大腦活動有驟增跡象。示意圖。(取材自pexels 攝影師Tima Miroshnichenko)

曾經瀕死的人通常會記得一些奇妙的經驗：隧道盡頭的光線、離開軀體飄浮起來、遇見已逝親人，眼前閃過人生跑馬燈等。

法新社報導，來自不同文化背景的當事人敘述的故事出現許多共同點，這可能意味著存在一種科學家尚未解密的生物機制。

根據「國家科學院學報」（Proceedings of the National Academy of Science）今天刊登的新論文，密西根大學研究員在兩名瀕死患者身上，發現與意識相關的大腦活動有驟增跡象。

論文的第一作者波爾吉金（Jimo Borjigin）告訴法新社，這不是第一篇研究相關議題的論文，但其不同之處在於它比過去的研究更詳盡。波爾吉金的實驗室致力於理解意識的神經學基礎。

研究團隊檢視四名在接受腦電波監控之際死於心搏停止的患者紀錄。這四人當時陷入昏迷，在專業人員判斷任何醫療對他們都無能為力之後，移除維生系統。

其中兩名患者在呼吸器被拔除後，出現心率加快、伽瑪頻率（gamma frequency）腦波激增的現象；伽瑪頻率是最快速的大腦活動，與意識有關。這兩人都是女性，分別是24歲和77歲。

先前的研究也曾發現，有些人會在瀕死之際出現伽瑪波激增現象，例如2022年一篇研究一名跌倒致死的87歲男子的著名論文。

密西根大學的論文繼續深入檢視大腦哪些部位出現活動增加的現象，結果發現「後皮質熱區」有動靜，這個部位由顳葉、頂葉、枕葉組成，與意識變化有關。

波爾吉金說：「如果大腦這個部位亮起，代表患者看到一些東西，可以聽見聲音，身體可能也有感覺。」她還說這個部位「亮到極點」。

波爾吉金說，在患者死前數小時內，研究人員每秒都在監控他們的大腦和心臟活動，這讓分析更加有力。

目前還不清楚為何前述四名患者中兩人經歷「隱蔽意識」（covert consciousness）的可能跡象而另兩人則無，但波爾吉金猜測，兩名經歷「隱蔽意識」者有癲癇病史，可能以某種方式刺激大腦。

由於受試者不多，研究人員很謹慎地不做廣泛推論。況且也不可能證實患者真的曾經看見任何東西，畢竟死無對證。

波爾吉金希望未來繼續從更多人身上蒐集資料，以便從中找到一些最終活過來的人。一種做法或許是展開模擬瀕死經驗的實驗，在實驗室環境下監控受試者。

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