死前真有人生跑馬燈？瀕死之際大腦特定部位活動激增

密西根大學研究員在兩名瀕死患者身上,發現與意識相關的大腦活動有驟增跡象。示意圖。(取材自pexels 攝影師Tima Miroshnichenko)

曾經瀕死的人通常會記得一些奇妙的經驗:隧道盡頭的光線、離開軀體飄浮起來、遇見已逝親人,眼前閃過人生跑馬燈等。

法新社報導,來自不同文化背景的當事人敘述的故事出現許多共同點,這可能意味著存在一種科學家尚未解密的生物機制。

根據「國家科學院學報」(Proceedings of the National Academy of Science)今天刊登的新論文,密西根大學研究員在兩名瀕死患者身上,發現與意識相關的大腦活動有驟增跡象。

論文的第一作者波爾吉金(Jimo Borjigin)告訴法新社,這不是第一篇研究相關議題的論文,但其不同之處在於它比過去的研究更詳盡。波爾吉金的實驗室致力於理解意識的神經學基礎。

研究團隊檢視四名在接受腦電波監控之際死於心搏停止的患者紀錄。這四人當時陷入昏迷,在專業人員判斷任何醫療對他們都無能為力之後,移除維生系統。

其中兩名患者在呼吸器被拔除後,出現心率加快、伽瑪頻率(gamma frequency)腦波激增的現象;伽瑪頻率是最快速的大腦活動,與意識有關。這兩人都是女性,分別是24歲和77歲。

先前的研究也曾發現,有些人會在瀕死之際出現伽瑪波激增現象,例如2022年一篇研究一名跌倒致死的87歲男子的著名論文。

密西根大學的論文繼續深入檢視大腦哪些部位出現活動增加的現象,結果發現「後皮質熱區」有動靜,這個部位由顳葉、頂葉、枕葉組成,與意識變化有關。

波爾吉金說:「如果大腦這個部位亮起,代表患者看到一些東西,可以聽見聲音,身體可能也有感覺。」她還說這個部位「亮到極點」。

波爾吉金說,在患者死前數小時內,研究人員每秒都在監控他們的大腦和心臟活動,這讓分析更加有力。

目前還不清楚為何前述四名患者中兩人經歷「隱蔽意識」(covert consciousness)的可能跡象而另兩人則無,但波爾吉金猜測,兩名經歷「隱蔽意識」者有癲癇病史,可能以某種方式刺激大腦。

由於受試者不多,研究人員很謹慎地不做廣泛推論。況且也不可能證實患者真的曾經看見任何東西,畢竟死無對證。

波爾吉金希望未來繼續從更多人身上蒐集資料,以便從中找到一些最終活過來的人。一種做法或許是展開模擬瀕死經驗的實驗,在實驗室環境下監控受試者。