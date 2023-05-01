紐芬蘭冰山宛若「那話兒」逼真程度笑翻全球

每年春天加拿大紐芬蘭海岸會出現許多冰山，最近出現的冰山引發全球爆笑，因為線條實在太像男性生殖器官，仿真度極高。（取材自推特）

每年春天加拿大 紐芬蘭（Newfoundland）海岸會出現許多冰山，最近出現的冰山引發全球爆笑，因為線條實在太像男性生殖器官，仿真度極高。

這個冰山在社交媒體被暱稱為Dickie Berg，取自Dickie Bird一詞，是紐芬蘭對男性那話兒的委婉說法。

紐芬蘭是位於加拿大東部的島嶼，屬紐芬蘭－拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）。住在紐芬蘭概念灣（Conception Bay）區的皮瑞提（Ken Pretty）說，一開始在概念灣上看到這冰山，發現具有獨特的解剖學特徵，沒想到透過無人機空中俯拍時，發現冰層結構讓生殖器的特徵非常逼真。

社交媒體評論也非常有趣，有人寫道：「也許我應該給他打電話」。也有人寫：「凍僵了」。

皮瑞提笑稱，很幸運那時目睹冰山最佳狀態，「它一直在融化，我的意思是，它可能會變軟。」

造型特殊的冰山已逐漸融化，後來去看的人都失望而回。這並非首次在紐芬蘭拍到貌似男性生殖器的冰山，2017年紐芬蘭北部海岸外也曾出現，當時引發熱議。

每年此時是加拿大紐芬蘭的冰山季，北極冰群隨洋流漂來，全球遊客搭船探訪壯觀冰山，近距離體會萬年冰凍成形的史跡。

去年飄來的冰山量很少，今年卻是標誌性的一年。根據加拿大冰業局數據顯示，截至上周，「冰臨」紐芬蘭－拉布拉多省海岸外有約300座冰山，有各種形狀和大小，顏色從透亮雪白至深海寶石藍。

紐芬蘭和拉布拉多政府還設立探索冰山（Iceberg Finder）網站，人們可上傳冰山照和地理位置數據。