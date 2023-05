紐芬蘭冰山宛若「那話兒」逼真程度笑翻全球

每年春天加拿大 紐芬蘭(Newfoundland)海岸會出現許多冰山,最近出現的冰山引發全球爆笑,因為線條實在太像男性生殖器官,仿真度極高。

這個冰山在社交媒體被暱稱為Dickie Berg,取自Dickie Bird一詞,是紐芬蘭對男性那話兒的委婉說法。

紐芬蘭是位於加拿大東部的島嶼,屬紐芬蘭-拉布拉多省(Newfoundland and Labrador)。住在紐芬蘭概念灣(Conception Bay)區的皮瑞提(Ken Pretty)說,一開始在概念灣上看到這冰山,發現具有獨特的解剖學特徵,沒想到透過無人機空中俯拍時,發現冰層結構讓生殖器的特徵非常逼真。

社交媒體評論也非常有趣,有人寫道:「也許我應該給他打電話」。也有人寫:「凍僵了」。

皮瑞提笑稱,很幸運那時目睹冰山最佳狀態,「它一直在融化,我的意思是,它可能會變軟。」

造型特殊的冰山已逐漸融化,後來去看的人都失望而回。這並非首次在紐芬蘭拍到貌似男性生殖器的冰山,2017年紐芬蘭北部海岸外也曾出現,當時引發熱議。

每年此時是加拿大紐芬蘭的冰山季,北極冰群隨洋流漂來,全球遊客搭船探訪壯觀冰山,近距離體會萬年冰凍成形的史跡。

去年飄來的冰山量很少,今年卻是標誌性的一年。根據加拿大冰業局數據顯示,截至上周,「冰臨」紐芬蘭-拉布拉多省海岸外有約300座冰山,有各種形狀和大小,顏色從透亮雪白至深海寶石藍。

紐芬蘭和拉布拉多政府還設立探索冰山(Iceberg Finder)網站,人們可上傳冰山照和地理位置數據。

The 'dickie berg' sits in Harbour Grace Newfoundland. The only thing more perfect would be if it was in Dildo. 📷

*Photo by Kenneth Pretty pic.twitter.com/EfjQPeVexW