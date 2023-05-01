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男子與布娃娃「結婚」 還因「老婆生病」叫救護車

TVBS新聞網／編輯樓冠陞即時報導
哥倫比亞有一名男子與一個布娃娃朝夕相處後，與它陷入熱戀。（取材自臉書）
哥倫比亞有一名男子與一個布娃娃朝夕相處後，與它陷入熱戀。（取材自臉書）

哥倫比亞有1名27歲的男子蒙特里哥（Cristian Montenegro）因多次在情場失意，於是不再相信「真正的」愛情，並在與一個布娃娃朝夕相處後，與它陷入熱戀，甚至還與對方「結婚生子」。不過，近日蒙特里哥卻叫了救護車，緊急將他的「布娃娃妻子」送醫治療，而他在車上痛哭的畫面，也受到網友們大肆轉傳、掀起熱議。

根據每日郵報報導，蒙特里哥在經歷了多次情傷後，不再相信真實的愛情，並打算過著單身生活。不過，他在與布娃娃娜塔莉亞（Natalia Ortiz）朝夕相處後，竟離奇地陷入熱戀，且兩人不但感情穩定，還攜手步入禮堂、喜獲三個「孩子」。

從蒙特里哥的臉書可以發現，他經常分享他與家人之間互動的畫面，有時是一起在家看電視、有時是在外野餐、購物，又或者是偶爾擺出全家福照片，讓網友們看著他與妻小的幸福甜蜜生活。

不過，日前蒙特里哥突然在臉書上傳了一段影片，內容為娜塔莉亞「生了重病」，於是他焦急地叫了救護車到場，並帶著娜塔莉亞前往醫院急救。從影片中可以發現，蒙特里哥除了痛哭緊抱娜塔莉亞，哭喊「不要死」外，還不斷哀求醫護人員「一定要救我老婆」。影片曝光後立即被大肆轉傳，並掀起一波熱議。

蒙特里哥在救護車上痛哭，哀求醫護人員救救娜塔莉亞。（取材自臉書）
蒙特里哥在救護車上痛哭，哀求醫護人員救救娜塔莉亞。（取材自臉書）

許多網友見狀後，假裝擔心地笑說，「我一定會幫您的妻子禱告」、「希望娜塔莉亞一切安好」。不過，絕大多數的網友都看傻了眼，紛紛調侃表示，「我猜想，你老婆一定又懷孕了」、「這男人是瘋了嗎」、「更令人驚訝的是，這群醫護人員居然還配合他演戲」、「呃…我想知道你花了多少醫藥費」。

失戀改娶布娃娃！他曝「老婆生病」急叫救護車　哭喊：不要死

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