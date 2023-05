英男邊看A片邊「性侵海鷗」 法官：最不尋常的案件之一

每一個人都有不同的性癖好、特殊性需求,不過如果行徑已經影響到自然、違反法規,那麼就該為行為負責。英國 法庭近日出現一起相當奇特的案件,40歲男子大衛(David Lee)被監視器拍到,一邊用手機 看A片,一邊抓著野生海鷗進行「人禽交」侵犯,離譜行徑也讓判案經驗豐富的法官傻眼。

綜合媒體報導,事件發生在去年8月18日凌晨1時,大衛被控在泰恩-威爾郡(Tyne and Wear)桑德蘭(Sunderland)一條小巷子中,脫掉褲子後突然跪在地上,用下體性侵 一隻海鷗,手機還一邊播放色情片,完事後就一腳把海鷗踢開。

事後路人報警,大衛被捕後辯稱,他在路邊看到這隻受傷海鷗想要幫忙,才會用手機查詢,看看自己可以做些什麼,然而警方查看他的手機發現,他完全沒有搜詢過任何獸醫號碼,而是一直在瀏覽色情網站,最後加上現場監視器和目擊者證詞,才承認自己所犯下「人禽交」的案件。

本案近來在法庭上公開監視器畫面,拍到大衛一直在路上追逐一隻海鷗,後來他便抓著海鷗走進小巷中性侵,性侵過程全被鏡頭清楚拍了下來。誇張案件讓法官吉爾伯特(Kay Gilbert)表示,「我不得不說,身為一名經驗豐富的地方法官,這是我們遇過最不尋常的案件之一」,判決結果將於下月23日進行宣判。

