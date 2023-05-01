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英男邊看A片邊「性侵海鷗」 法官：最不尋常的案件之一

TVBS新聞網／編輯顏筱蒨即時報導
英國一名男子看A片「性侵海鷗」 。圖為示意圖，非當事海鷗。（Getty Images）
英國一名男子看A片「性侵海鷗」 。圖為示意圖，非當事海鷗。（Getty Images）

每一個人都有不同的性癖好、特殊性需求，不過如果行徑已經影響到自然、違反法規，那麼就該為行為負責。英國法庭近日出現一起相當奇特的案件，40歲男子大衛（David Lee）被監視器拍到，一邊用手機看A片，一邊抓著野生海鷗進行「人禽交」侵犯，離譜行徑也讓判案經驗豐富的法官傻眼。

綜合媒體報導，事件發生在去年8月18日凌晨1時，大衛被控在泰恩-威爾郡（Tyne and Wear）桑德蘭（Sunderland）一條小巷子中，脫掉褲子後突然跪在地上，用下體性侵一隻海鷗，手機還一邊播放色情片，完事後就一腳把海鷗踢開。

事後路人報警，大衛被捕後辯稱，他在路邊看到這隻受傷海鷗想要幫忙，才會用手機查詢，看看自己可以做些什麼，然而警方查看他的手機發現，他完全沒有搜詢過任何獸醫號碼，而是一直在瀏覽色情網站，最後加上現場監視器和目擊者證詞，才承認自己所犯下「人禽交」的案件。

本案近來在法庭上公開監視器畫面，拍到大衛一直在路上追逐一隻海鷗，後來他便抓著海鷗走進小巷中性侵，性侵過程全被鏡頭清楚拍了下來。誇張案件讓法官吉爾伯特（Kay Gilbert）表示，「我不得不說，身為一名經驗豐富的地方法官，這是我們遇過最不尋常的案件之一」，判決結果將於下月23日進行宣判。

英國男看A片「性侵海鷗」　獵奇案件法官：最不尋常的案件之一

TVBS新聞網

性侵 手機 英國

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