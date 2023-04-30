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沒有「外星人」？ 科學家：更可能是AI機器人

TVBS新聞網／編輯易軍堯即時報導
科學家認為所謂的「外星生命體」並不是真正具有生命的有機生物。（美聯社）
科學家認為所謂的「外星生命體」並不是真正具有生命的有機生物。（美聯社）

外星生命到底長什麼樣？近期關於「宇宙」、「外星」或是「不明飛行物」等相關話題討論度急遽增加，也讓不少人對其產生極大好奇心；而有別於過往的認知，如今多名科學家認為所謂的「外星生命體」並不是真正具有生命的有機生物，而是像科幻電影裡出現的「智慧機器人」可能性更高。

根據「每日星報」（Daily Star）報導，不少科學家認為，太空旅程是漫長而危險的，對於地球上的人類是這樣、因此也理所當然適用於來自外星的一切生物。因此科學家強調，首要之務除了探尋宜居星球之外，不應該聚焦在「尋找外星足跡」上，而是致力於創造出適合長期探索宇宙的人工智慧

59歲的前航太總署（NASA）學者馬庫奇（Dirk Schulze-Makuch）指出，所有的人工智慧都有各自的優缺點，但對於太空計畫來說，在缺乏人工智慧的情況下必定難以達成；穿梭於星際空間所花費的時間遠超想像，這不僅適用於我們、對外來物種也是同理，「我們不該期待外星人是有機生物」。

對於壽命相對較短、容易腐爛的有機生命來說，完成耗時極長的太空旅程顯然是不可能的。在面對未知的宇宙時，輻射能量、小行星碰撞等因素都是不可預估的，儘管有可能透過先進的冷凍技術延緩衰老，有機生命的造訪機率仍是微乎其微；馬庫奇認為當今的宇宙若說已經被人工智慧占領，也是不足為奇。

另外79歲的「SETI研究所」高級天文學家肖斯塔克（Seth Shostak）也同樣贊同此觀點，在他看來，無論是怎樣的外貌，存在於太陽系以外的外星生命體都不太可能是碳基生命形式，同時也認為這些「生物」有極高的可能已經超越了生物智慧、甚至超越了生物學本身；也強調當今的研究目標應該是「尋找下一個水星」而非「下一個地球」。

ET並不存在？科學家揭「外星生命真身」示警：更接近終結者

TVBS新聞網

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