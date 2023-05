左手拿飲料、胸前背小孩 「最強奶爸」觀眾席單手接下棒球

真的是最強奶爸!道奇 球場今天上演精采接殺,但不是出現在場上,而是觀眾席上,一位父親胸前背著小baby,左手拿著飲料,面對界外球飛來,單手接下這球,博得全場歡呼聲。

道奇今天在主場以6:3擊敗紅雀隊,7局上艾德曼(Tommy Edman)的打席,一顆界外球掃上一壘側上層看台,只見一位穿著白色上衣、胸前還背著小孩的父親,單手接下這球,而他另一手還拿著飲料,讓轉播都驚訝說出:「這位父親辦到了!」

This dad caught a foul ball while holding his baby and a drink. 😲 pic.twitter.com/FgDEhCkFoF