英國新研究：AI能「準確識別癌症」 有望及早治療

醫生、科學家和研究人員已經建立一個人工智慧模型可以「準確識別癌症」，並稱這可以加快疾病的診斷速度並使患者快速接受治療。(路透)

醫生、科學家和研究人員已經建立一個人工智慧 （AI）模型可以「準確識別癌症 」，並稱這可以加快疾病的診斷速度並使患者快速接受治療。

衛報報導，世界衛生組織（WHO）的數據顯示癌症每年導致約1000萬人死亡，然而在許多情況下若及早發現並迅速治療，這種疾病是可以治癒的。

如今由英國皇家馬斯登NHS信託基金會（The Royal Marsden NHS Foundation Trust）、倫敦癌症研究所和倫敦帝國理工學院專家設計的人工智慧可以識別在掃描中發現的異常生長是否為癌變，研究更表明這項新技術比當前方法執行得更有效。

皇家馬斯登NHS信託基金會的杭特（Benjamin Hunter）指出「在未來，我們希望通過顯示高危患者並快速追蹤他們進行早期干預，它可以改善早期檢測 並有可能使癌症治療更加成功」。該團隊強調這項研究仍處於早期階段， 在引入醫療保健系統之前還需要進行更多測試，但「潛在益處是顯而易見的」。

首席研究員李伊（Richard Lee）指出「通過這項工作我們希望突破界限，利用人工智慧等創新技術加快疾病的檢測」，並補充說「與癌症晚期發現的人相比，早期診斷出患有肺癌的人更有可能存活五年，這意味著我們的首要任務是找到加快疾病檢測的方法」。