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他一張照片拍出「兩個世界」5萬人看傻：怎麼拍的？

TVBS新聞網／編輯劉哲琪即時報導
日本攝影大賽的照片引發話題。（取材自臉書）
日本攝影大賽的照片引發話題。（取材自臉書）

日本自然」攝影比賽得獎名單近日出爐，其中一張名為「區隔」（隔たり）的照片，獲得外界的關注。從畫面中可看出，照片的空間彷彿被切割成兩半，一隻鷺鷥從土黃色的空間中，正要跨越到靛藍色的區域。讓許多網友看到這張照片，忍不住質疑「這真的不是P圖嗎？」。

全日本寫真聯盟等單位，舉行的第39屆「日本自然」攝影比賽，近日公布獲選的照片名單。其中一張埼玉縣大野健一以鷺鷥為主題拍攝的照片，被評為「特選」，和其他拍攝鯨魚、野生黑熊與雪山而獲選的照片相比，顯得較為平凡無奇，但這張照片中的鷺鷥，彷彿在跨越兩個不同的空間，宛如一張合成照，讓人留下深刻的印象。

這張照片被分享到網路上後，不僅吸引超過5萬推特網友按讚，許多人也驚呼「我大概看了5分鐘才看懂」、「我花了半天還是看不懂」、「這不是合成了兩張照片嗎？」、「到底怎麼拍的？」、「誰能說明一下背後的原理？」。

對此，日本網站「epinesis」解釋，右上角的黃色部分為人工製造產物，右下角暗黃色的部分則為其倒影，畫面左側的藍色區域則是本來的水面。全日本寫真聯盟也在臉書（Facebook）上，分享照片拍攝地的照片，希望能為更多人解惑。

他一張照片拍出「兩個世界」　5萬人看傻：怎麼拍的？

TVBS新聞網

全日本寫真協會也分享拍攝地的照片。（取材自臉書）
全日本寫真協會也分享拍攝地的照片。（取材自臉書）

日本 攝影 臉書

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