約翰屈伏塔「周末夜狂熱」白西裝 26萬元拍出 買家身分神祕

約翰屈伏塔在1977年迪斯可歌舞電影「周末夜狂熱」中穿的白西裝，日前在加州拍賣會上以26萬元售出。(Getty Images)

約翰屈伏塔(John Travolta)在1977年迪斯可歌舞電影 「周末夜狂熱」(Saturday Night Fever)中身穿白色西裝熱舞的經典畫面至今仍令人難忘，這套標誌性的白西裝日前在加州拍賣 會上以26萬元售出。

負責拍賣的朱利安拍賣行(Julien's Auctions)、特納經典電影頻道(Turner Classic Movies)在聲明中表示，在電影拍攝期間使用的戲服中，這套白西裝是「已知僅有兩套中的其中一套」，兩家公司補充說這套特別的白西裝從未對外展示，也從未被拍賣。

聲明並未特別說明買家的身分，朱利安拍賣行發言人表示買家希望保持匿名。

除了約翰屈伏塔穿過的白西裝，本次拍賣會還包括1400件以上的電影物品。貝拉盧戈西(Bela Lugosi)在1931年電影「德古拉」(Dracula)使用的香菸盒以13萬元賣出；米高福克斯(Michael J. Fox)在「回到未來2」使用的滑板道具以9萬1000元售出；基努李維(Keanu Reeves)在「捍衛任務3」(John Wick 3: Parabellum)中穿的西裝戲服以1萬3000元賣出。

約翰屈伏塔的影迷還有別的戲服可供選擇，他在1994年電影「黑色追緝令」(Pulp Fiction)裡穿的西裝以3萬2500元賣出。