老公送女兒「人髮娃娃」稱家族習俗 太太怒批：根本邪教

男子想送包著自己頭髮的泰迪熊給女兒，卻遭到妻子的猛烈反對。示意圖，非當事人。（圖片來源／ingimage）

一名網友日前因為送孩子泰迪熊娃娃而跟妻子吵架，讓他無奈地上網詢問自己真的「錯了嗎？」不過文章一po卻引來不少網友留言支持妻子，而這全都是因為男子在泰迪熊裡面放了「人類毛髮」。

據鏡報（Mirror）報導，一名33歲男網友在知名論壇Reddit上發文表示，他們家有個習俗，只要是第一個出生的孩子就會拿到一個特別的絨毛娃娃，這個娃娃通常來自自己的父母。

當孩子大到開始可以梳理頭髮的時候，爸媽就會開始留孩子的頭髮，未來他們會將蒐集的頭髮裝進絨毛娃娃，送給第一個孫子，象徵新手爸媽與孩子之間的連結，代表他們永遠會在孩子身邊支持孩子。

原po表示，他們生了女兒之後，他媽媽就開始幫忙做泰迪熊，並且把他小時候蒐集的頭髮放進泰迪熊裡。雖然男方家人都很開心地進行這項傳統，但原po的妻子卻非常抗拒。她認為送「人髮娃娃」感覺很像邪教，還批評這隻娃娃「很噁心」。

妻子怎麼樣都不肯讓原po把娃娃送給孩子，還威脅要直接把娃娃丟掉，讓原po非常生氣。後來兩家的爸媽也都得知這件事情，於是現在公公婆婆覺得媳婦很不懂事，岳父岳母則覺得女婿很不講理，兩家鬧得很不愉快。

有網友認為這種家族傳統應該在結婚之前就先讓另一半知道，好避免引發爭論。不過也有人說給嬰兒包著「死掉的頭髮」的娃娃真的很奇怪。