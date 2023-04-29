蘋果AI發展慢 連員工都不愛用Siri…傳多人離職

AI技術發展快速，蘋果的語音助理「Siri」恐怕已落後對手許多。（取材自蘋果官網）

你上一次使用Siri 是什麼時候？根據消息指出，因為近期OpenAI和各家人工智慧 的發展，使得Apple內部對於Siri的技術感到相當憂心，甚至對於Siri未來的發展感到相當擔憂，甚至連員工本身都「不愛Siri」。還有許多員工認為蘋果 的決策太慢、處理人工智慧發展過於保守，因而選擇離開公司。

根據MacRumors報導，幾位離開蘋果的前員工爆料，蘋果對於Siri的發展過度謹慎保守，而導致許多功能的開發受到阻礙。人工智慧相關部門的前員工表示，缺乏野心和組織的編制等問題在各方面阻礙了Siri以及公司內人工智慧的發展，儘管虛擬助理已經發展多年，但幾乎都在原地踏步，因而遭到許多人嘲笑。

時間來到2018年時，蘋果內部致力於Siri的團隊似乎陷入了人事之間的鬥爭，彼此的意見不同，Siri的主管不想花時間建構工具分析Siri的使用狀況，而工程師也缺乏相關能力，導致有員工認為該部門根本是「浪費錢」也「浪費時間」。

在人工智能 快速發展的現在，蘋果的虛擬助理Siri明顯被追上，因此許多員工就認為公司決策太慢，也認為公司在處理新人工智慧的方法過於保守，因此決定離開蘋果，另尋出路。甚至也員工直接表達自己對Siri感到相當失望，並希望公司可以考慮用其他方式取代該功能。