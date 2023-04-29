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研究：雲層能挾帶「抗藥性細菌」 散播全球

中央社／蒙特婁28日綜合外電報導
一項最新研究指出，烏雲能遠距離挾帶具有抗藥性的細菌，環繞全球。圖為示意圖。(路透)
一項最新研究指出，烏雲能遠距離挾帶具有抗藥性的細菌，環繞全球。圖為示意圖。(路透)

對一組由加拿大和法國研究人員組成的團隊來說，地平線上的烏雲可能是不好的兆頭，這並非預示著風暴即將來臨，而是因為有報告指出，這些烏雲能遠距離挾帶具有抗藥性的細菌。

主要研究人員羅西（Florent Rossi）今天接受法新社電話訪問時表示：「這些細菌通常生存在葉片等植物表面或土壤裡。我們發現它們能夠被風帶入大氣，可以在高空雲層中長途旅行，環繞全球。」

這項研究上月發表於「整體環境科學」（Science of The Total Environment）期刊。魁北克（Quebec）拉瓦爾大學（Laval University）和法國中部克勒蒙奧弗涅大學（Clermont Auvergne University）研究人員從雲層樣本中發現的細菌，找尋抗生素抗藥性基因。

研究人員對蒐集到的水氣進行分析，顯示每毫升雲水中含有300到3萬多個細菌，平均每毫升約有8000個細菌。他們還在細菌中發現29種抗藥性抗生素基因亞型。

衛生機關一再警告，隨著抗生素在醫療保健和農業中的使用情形持續增加，這些適應性變化正在成為研究所說的「全球重大衛生問題」，使得治療特定細菌感染變得更加困難，在某些情況下甚至不可能治療。

這項研究並未就抗生素抗藥性細菌在大氣中傳播的可能健康影響做出結論，推估只有5%到50%的有機體能存活且可能活躍。

但羅西表示，風險其實可能不大。他解釋說，「大氣對細菌來說壓力很大，我們發現的大多數為環境細菌」，而這種細菌對人類較無害，「所以人們不應該害怕在雨中散步」。

他補充表示：「目前不清楚這些基因是否會傳遞到其他細菌身上。」

不過他說，大氣監測有助於查明抗藥性細菌的來源，就像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和其他病原體的廢水測試，「以限制它們擴散」。

風暴 加拿大 魁北克

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