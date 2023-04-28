印度女童手機看影片爆炸「臉被肢解」 不治身亡

8歲女童Aditya Sree在手機爆炸後身亡。（Manorama News新聞截圖）

印度 一名8歲女童遭手機 奪命！日前女童用爸爸的紅米Note 5 Pro看影片時，手機突然發生爆炸，她送院後傷重不治。當地傳媒報導，鄰居聽到爆炸聲及哀號聲趕到現場，發現女童重傷全身滲血，臉和手臂被爆出很深的傷口，臉幾乎被「肢解」，他全程不敢再多看一眼。

印媒報導，8歲女童Aditya Sree正就讀小學三年級，住在喀拉拉邦特里蘇爾縣（Thrissur）北部村莊「Thiruvilwamala」，事發當時約當地時間晚間10時半，她正用爸爸的手機看影片時，手機突然爆炸。

鄰居聽到巨響後趕到女童家，當時只有她和祖母在家，在聽到屋內傳出巨大哀號聲後，鄰居才意識到事態嚴重，即趕往現場。

鄰居入屋驚見女童身受重傷，全身滲出鮮血。其中一人回憶說，女童臉和右臂有很深的傷口，然而發生爆炸的手機沒有炸成碎片，床及房間也沒有損壞。他趕緊抱女童趕去醫院，當時嚇到不敢再看女童的臉一眼，因為她的臉幾乎被「肢解」。

女童父母趕回家查看，父親說當晚從電話得知女兒已經上床睡覺，她將手機放在床邊，可能趁祖母走開時偷偷用手機。父親說，他第一次將手機留在家，沒想到就發生憾事。

女童父親還說，該部紅米Note 5 Pro是3年前由弟弟在二手商店購入，3個月前他們回去同一家商店更換過手機電池。

警方初步調查指，女童親屬透露，她很愛看卡通片，事發時她已用手機長時間看影片，推斷是電池過熱導致爆炸。女童臉部重傷、右手手指炸斷、手掌在爆炸撞擊中骨折，她在手機爆炸後不久身亡，但細節仍待法醫驗屍。