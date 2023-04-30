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加拿大男星想整形成韓星BTS成員 動刀12次後感染喪命

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
Jimin。（取材自Instagram）
Jimin。（取材自Instagram）

一名加拿大男星為了長得像南韓人氣男團防彈少年團（BTS）的成員智旻（Jimin），斥資22萬美元，動了12次整形手術，沒想到施作下巴填充手術引發感染，23日因手術併發症去世，得年僅22歲。

加拿大男星得年僅22歲

綜合外媒報導，科魯奇（Saint Von Colucci）出生於加拿大魁北克省，2015年就以演員和商業模特兒的身分，首次進軍加拿大娛樂圈。2019年他移居南韓，隨後成為練習生，除了拍戲也嘗試音樂創作。

不過，科魯奇在南韓星途不順，難以通過選角，他相當沒自信，歸咎於自己的「西方面孔」。去年科魯奇為了演出八集短篇韓劇「美麗的謊言」（Pretty Lies）國際學生Jimin一角，決定要以BTS成員智旻為範本大整形。（點此看照片

科魯奇的媒體公關布萊克（Eric Blake）24日向媒體透露，科魯奇過去一年內動了臉部拉提、隆鼻、眼部和眉毛拉提、嘴唇縮小術與墊下巴等12項手術，花費高達22萬美元。去年11月，科魯奇為了擁有「V字下巴」，決定在下顎部位植入填充物，不料引發感染，他決定於本月22日前往醫院移除填充物，但手術失敗被迫插管治療，隔日凌晨便因手術病發症逝世，得年22歲。

8類醫美手術登記列管

跟據台灣衛生福利部規定，台灣有8類風險性高之美容醫學手術，包括削骨、中臉部與臉頸部拉皮、鼻整形、義乳植入之乳房整形、脂肪抽取量達1500毫升或總抽出量達5000毫升之抽脂、腹部整形、全身拉皮手術。明定自2019年起，施術醫師資格，並規範醫療機構施行前揭手術時，若為全身麻醉或重度鎮靜之靜脈注射麻醉，應由麻醉專科醫師執行，若為中度或輕度鎮靜麻醉，則須有受麻醉鎮靜訓練之另一名醫師在場，以確保病人安全。

8類風險性高之美容醫學手術與相關科別

1.臉部削骨：整形外科、耳鼻喉科、口腔顎面外科、眼科、神經外科

2.臉部以外其他部位削骨：整形外科、骨科

3.中臉部與臉頸部拉皮：整形外科、耳鼻喉科、口腔顎面外科、眼科、皮膚科

4.鼻整形：耳鼻喉科、整形外科

5.義乳植入之乳房整形：整形外科、外科

6.脂肪抽取量達1500毫升或總抽出量達5000毫升之抽脂：整形外科、皮膚科、外科、婦產科。

7.腹部整形：整形外科、婦產科、外科、皮膚科

8.全身拉皮手術：整形外科

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57613

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手術 醫學 加拿大

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