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南卡胖男2年減掉152公斤 秀照片「皮膚鬆到像鐘乳石」

聯合新聞網／ 即時報導
一位破250公斤的男子，這兩年內狂減了152公斤肥肉。(取材自推特@@3to1fitnesspro)
一位破250公斤的男子，這兩年內狂減了152公斤肥肉。(取材自推特@@3to1fitnesspro)

一位住在南卡羅來納州哥倫比亞的男子柯爾（Cole Prochaska），過去體重曾經高達254公斤。在兩年之前，柯爾下定決心減肥，並成功甩掉約152公斤的肥肉。近來他在社群網站上，分享自己減肥前後的樣貌，引起許多網友的討論。

根據日本媒體「Techinsight」報導，柯爾在減肥之前，醫師告訴他再這樣下去，遲早會得糖尿病，甚至可能年紀輕輕就染病身亡。為了拯救自己的人生，柯爾下定決心，一定要減去自己的一身肥肉。

儘管體重驚人，不過柯爾拒絕手術切除胃部等激烈的外科方式，而是採取運動、飲食自律的減肥方式。他開始每天走一萬步，也會上健身房鍛鍊，飲食也保持規律。儘管過程感到有些痛苦，但在「一定要瘦下來」的信念下，柯爾的減肥也逐漸獲得成效。

目前柯爾的體重已經落在101至102公斤左右，近來他也在社群網站上，分享他減肥後的照片，可以看到身材確實明顯瘦了下來，手臂也顯得精壯。另一方面，因為體重變化太大，讓他身上出現許多皺掉的「多餘皮膚」，也引起網友們的討論。

有些網友認為「150公斤幾乎是2個大人了」、「減成這樣真的很辛苦」、「我也在減肥，希望能跟你看齊」、「這真的很厲害，覺得有被激勵」。但也有人認為他的皮膚「像是洞穴裡的鐘乳石」、「雖然瘦下來很好，但這皮膚不敢恭維。」不過也有人覺得「接下來把多的皮膚手術切除後就好啦」。

社群網站 手術 南卡羅來納州

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