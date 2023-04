南卡胖男2年減掉152公斤 秀照片「皮膚鬆到像鐘乳石」

一位住在南卡羅來納州 哥倫比亞的男子柯爾(Cole Prochaska),過去體重曾經高達254公斤。在兩年之前,柯爾下定決心減肥,並成功甩掉約152公斤的肥肉。近來他在社群網站 上,分享自己減肥前後的樣貌,引起許多網友的討論。

根據日本媒體「Techinsight」報導,柯爾在減肥之前,醫師告訴他再這樣下去,遲早會得糖尿病,甚至可能年紀輕輕就染病身亡。為了拯救自己的人生,柯爾下定決心,一定要減去自己的一身肥肉。

儘管體重驚人,不過柯爾拒絕手術 切除胃部等激烈的外科方式,而是採取運動、飲食自律的減肥方式。他開始每天走一萬步,也會上健身房鍛鍊,飲食也保持規律。儘管過程感到有些痛苦,但在「一定要瘦下來」的信念下,柯爾的減肥也逐漸獲得成效。

目前柯爾的體重已經落在101至102公斤左右,近來他也在社群網站上,分享他減肥後的照片,可以看到身材確實明顯瘦了下來,手臂也顯得精壯。另一方面,因為體重變化太大,讓他身上出現許多皺掉的「多餘皮膚」,也引起網友們的討論。

有些網友認為「150公斤幾乎是2個大人了」、「減成這樣真的很辛苦」、「我也在減肥,希望能跟你看齊」、「這真的很厲害,覺得有被激勵」。但也有人認為他的皮膚「像是洞穴裡的鐘乳石」、「雖然瘦下來很好,但這皮膚不敢恭維。」不過也有人覺得「接下來把多的皮膚手術切除後就好啦」。

It's very hard to share a shirtless picture but I've come so far. Over 336lbs down! Most didn't believe in me but I believed in myself. Thanks for the inspiration bros @Cernovich @BowTiedOx @AJA_Cortes @Derek_Fitness @dookiebutter100 @bowtiedwhitebat @bowtiedbrazil @BowtiedCuda pic.twitter.com/M7atqHZayW