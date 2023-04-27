我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中核酸取消 南加華人準備買票回國

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

吃大便成真？FDA批准首款糞菌藥丸 對抗危險腸道感染

中央社／華盛頓26日綜合外電報導
FDA批准第一種由人類排泄物中的健康細菌所製成的藥丸。（美聯社）
FDA批准第一種由人類排泄物中的健康細菌所製成的藥丸。（美聯社）

美國衛生官員今天批准第一種由人類排泄物中的健康細菌所製成的藥丸，來對抗危險的腸道感染，讓腸道微菌叢植入治療更加容易執行。

美聯社報導，賽里斯醫療公司（Seres Therapeutics）研製出的藥丸，提供一種經充分測試且較易執行的糞菌移植療法。10多年來，醫藥專家不斷透過糞菌移植來協助患者對抗難以治療的腸道感染。

美國食品暨藥物管理局FDA）核准的這種藥丸，可用來治療感染「困難梭狀桿菌」（Clostridium difficile）的成年人；這種細菌會導致嚴重噁心、痙攣和腹瀉。

困難梭狀桿菌感染復發時特別危險，每年導致1萬5000人至3萬人死亡。感染這種細菌可用抗生素治療，但會破壞腸道中的益菌，使患者未來更容易再次感染。這種新藥已獲准用於已接受抗生素治療的患者。

10多年前，有些醫師便開始回報利用健康捐贈者的糞便進行糞菌移植，成功幫助患者恢復腸道健康平衡並防止再度感染。

FDA去年批准其競爭對手輝凌製藥（Ferring Pharmaceuticals）的首個醫藥級版本療法，不過輝凌製藥的產品與原始治療程序大致相同，必須透過內視鏡將糞菌植入患者腸道。

總部位於麻薩諸塞州劍橋（Cambridge）的賽里斯醫療公司推出這款藥丸時，將以較不具侵入性為行銷重點。這種藥丸將以Vowst為名販售，治療方式是每天4粒，連續服用3天。

美國FDA最近批准的兩項療法，都是製藥業長年研究「微生物基因組」的成果，也就是生活在腸道的細菌、病毒和真菌群落。

目前，供患者植入的糞菌大多來自「糞便銀行」網絡；糞便銀行在美國各地的醫療機構和醫院中如雨後春筍般出現。

FDA在今天發布的新聞稿中警告，這種藥物「可能存在傳播感染源的風險。Vowst也可能含有食物過敏原。」

FDA是根據一項180名患者參與的研究批准這項療法，其中有88%服用藥丸的患者8週後未再感染，而服用安慰劑的患者中，此一比例為60%。

FDA 食品暨藥物管理局 過敏

上一則

大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人

下一則

4月27日星座運勢 牡羊鴻運當頭 水瓶把握商機

延伸閱讀

他1周沒大便腹痛就醫 檢查驚見「腸腫瘤」堵住通道

他1周沒大便腹痛就醫 檢查驚見「腸腫瘤」堵住通道
前加州長阿諾史瓦辛格自修路 市府：不違法、但須獲許可

前加州長阿諾史瓦辛格自修路 市府：不違法、但須獲許可
涉謊報遭性侵 史丹福大學員工首次出庭

涉謊報遭性侵 史丹福大學員工首次出庭
謊報遭性侵…史丹福大學前員工首出庭 沉默不語

謊報遭性侵…史丹福大學前員工首出庭 沉默不語

熱門新聞

Google向用戶發出警告，若收到「在線獎勵計畫」祝賀郵件切勿點開，該信件屬於詐騙釣魚訊息。 示意圖（取材自ingimage）

別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意

2023-04-26 02:16
近日發生多起新型iPhone竊案，用戶不只無法利用尋找功能定位遭竊iPhone，更會失去Apple ID控制權。示意圖。（路透）

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

2023-04-21 23:58
「妙麗」艾瑪華森在生日當天秀出一連串美照。（取材自Instagram）

艾瑪華森33歲生日性感罕秀「南半球」曝光息影4年原因

2023-04-18 23:17
防毒軟體大廠McAfee近日警示，新型的惡意程式會鎖定Android手機並潛入部分APP竊取個資，目前已知有63款APP被滲透。（取材自Ingimage）

安卓用戶注意63款惡意程式 遭入侵恐洩個資、銀行帳密

2023-04-22 22:00
懶骨頭沙發，看起來很棒，但其實不適合久坐。（取材自pexels）

衝動買了立刻後悔 這4件家具根本不實用還會影響健康

2023-04-26 00:39
(取自推特)

小象遭巨鱷猛攻 母象救子「氣得四腳重壓」…結局大逆轉

2023-04-18 19:42

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬