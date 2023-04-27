吃大便成真？FDA批准首款糞菌藥丸 對抗危險腸道感染

FDA批准第一種由人類排泄物中的健康細菌所製成的藥丸。（美聯社）

美國衛生官員今天批准第一種由人類排泄物中的健康細菌所製成的藥丸，來對抗危險的腸道感染，讓腸道微菌叢植入治療更加容易執行。

美聯社報導，賽里斯醫療公司（Seres Therapeutics）研製出的藥丸，提供一種經充分測試且較易執行的糞菌移植療法。10多年來，醫藥專家不斷透過糞菌移植來協助患者對抗難以治療的腸道感染。

美國食品暨藥物管理局 （FDA ）核准的這種藥丸，可用來治療感染「困難梭狀桿菌」（Clostridium difficile）的成年人；這種細菌會導致嚴重噁心、痙攣和腹瀉。

困難梭狀桿菌感染復發時特別危險，每年導致1萬5000人至3萬人死亡。感染這種細菌可用抗生素治療，但會破壞腸道中的益菌，使患者未來更容易再次感染。這種新藥已獲准用於已接受抗生素治療的患者。

10多年前，有些醫師便開始回報利用健康捐贈者的糞便進行糞菌移植，成功幫助患者恢復腸道健康平衡並防止再度感染。

FDA去年批准其競爭對手輝凌製藥（Ferring Pharmaceuticals）的首個醫藥級版本療法，不過輝凌製藥的產品與原始治療程序大致相同，必須透過內視鏡將糞菌植入患者腸道。

總部位於麻薩諸塞州劍橋（Cambridge）的賽里斯醫療公司推出這款藥丸時，將以較不具侵入性為行銷重點。這種藥丸將以Vowst為名販售，治療方式是每天4粒，連續服用3天。

美國FDA最近批准的兩項療法，都是製藥業長年研究「微生物基因組」的成果，也就是生活在腸道的細菌、病毒和真菌群落。

目前，供患者植入的糞菌大多來自「糞便銀行」網絡；糞便銀行在美國各地的醫療機構和醫院中如雨後春筍般出現。

FDA在今天發布的新聞稿中警告，這種藥物「可能存在傳播感染源的風險。Vowst也可能含有食物過敏 原。」

FDA是根據一項180名患者參與的研究批准這項療法，其中有88%服用藥丸的患者8週後未再感染，而服用安慰劑的患者中，此一比例為60%。