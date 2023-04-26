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首款「唐氏症芭比」問世 美泰兒：讓孩子都能在芭比看到自己

中央社／加州塞根杜25日綜合外電報導
美泰兒公司（Mattel）推出的最新一款芭比娃娃帶有唐氏症特徵。（路透）
美泰兒公司（Mattel）推出的最新一款芭比娃娃帶有唐氏症特徵。（路透）

英國廣播公司（BBC）報導，美國玩具大廠美泰兒公司（Mattel）推出的最新一款芭比娃娃帶有唐氏症特徵，用意是讓此一系列產品更多元。

曾有人批評美泰兒的傳統芭比娃娃並不代表真正的女性。

近年來，美泰兒陸續創造了戴著助聽器、裝上義肢和坐輪椅的娃娃。

美泰兒的目標是「讓所有孩子都能在芭比娃娃身上看到自己」，同時也能「和模樣不像自己的娃娃一起玩」。

最初的芭比娃娃於1959年問世，擁有修長雙腿、小蠻腰和飄逸金髮。

南澳大利亞大學（University of South Australia）學者說，女性擁有芭比身材的可能性只有10萬分之1。

部分身障人士說，他們在芭比娃娃身上找不到共鳴；也有一些活動人士呼籲讓芭比娃娃呈現更真實的身材形象。

美泰兒於2016年推出豐腴芭比、高個兒芭比和嬌小芭比，以及反映許多不同種族膚色的芭比。

美泰兒芭比娃娃部門全球負責人麥克奈特（Lisa McKnight）說，希望新的唐氏症芭比有助於「教導理解他人、建立更廣泛的同理心，從而打造一個更加包容的世界」。

美泰兒表示，公司與美國國家唐氏症協會（National Down Syndrome Society）密切合作，確保最新款娃娃準確呈現唐氏症患者的特徵。

唐氏症芭比的骨架較小、軀幹較長、臉更圓、耳朵較小、鼻樑扁平，有著杏仁形狀的眼睛，這些都可能是有唐氏症基因女性的特徵。這款娃娃穿著黃藍相間的泡泡袖洋裝，即唐氏症相關活動的代表色。

唐氏症芭比還戴著一條粉紅色項鍊，吊墜是3個倒V字形，代表一般應有兩條的第21對染色體多了一條，因此造成唐氏症相關特徵。

唐氏症芭比還戴著粉紅色的踝足矯正器來搭配衣服，因為有些唐氏症兒童使用矯正器來支撐雙腳和腳踝。

美國國家唐氏症協會會長兼執行長畢卡德（Kandi Pickard）說，很榮幸參與這項計畫。

美泰兒公司與唐氏症協會合作於25日推出第一款「唐氏症」芭比娃娃。（路透）
美泰兒公司與唐氏症協會合作於25日推出第一款「唐氏症」芭比娃娃。（路透）

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