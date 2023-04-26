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南韓男神捲霸凌還沒落幕 最新「對打影片」曝光了

記者梅衍儂／即時報導
南柱赫霸凌案尚未落幕。圖／摘自MKsports
南柱赫霸凌案尚未落幕。圖／摘自MKsports

韓星南柱赫去年6月被爆學生時期霸凌他人，經紀公司火速否認，南柱赫也於今年3月入伍。然而自稱受害者的A最近提新證據，讓事情再度沸沸揚揚。

A去年控訴讀書時期被南柱赫霸凌，當時經紀公司否認，指A說法根本不是事實，也拒絕道歉。韓媒Dispatch深入調查，走訪南柱赫學生時期的同學和師長，眾人口徑一致，表示沒有此事。

隨著南柱赫入伍，霸凌事件看似落幕，不過今（26）韓YouTuber李鎮浩在最新影片中再度提出南柱赫霸凌事件的疑點，原來A在指控後有和南柱赫見面，雙方對當年的事認知有很大的出入，相談未果最終不歡而散。

A去年表示曾被迫和同學玩拳擊，當時南柱赫的同學受訪解釋並非如此，稱當時很流行摔跤，確實朋友之間會互相打鬧玩摔跤，但並非真的欺負人。

對此，李鎮浩在影片中公開了「拳擊影片」，他說：「到底是當事人自願還是被朋友強迫，就讓觀眾自由心證。」

影片中有兩位男生正在教室對打，周遭有一些同學在起哄，李鎮浩說：「A的運動能力很差，所以飛踢時摔倒，一旁好幾個同學都在笑，問了A詳細情況，他說真的不想打，是被強迫的。」還說如果沒有表現出什麼特殊技巧，就要繼續打，直到被笑才能停止。

然而影片中並沒有拍到南柱赫的身影，李鎮浩稱影片中「可以聽到他的聲音」，不過南柱赫經紀公司則否認他在現場。

流出的影片中相當昏暗。圖／摘自YouTube
流出的影片中相當昏暗。圖／摘自YouTube

霸凌 YouTuber

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