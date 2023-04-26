我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「糟糕，剎車失靈了」賞花撞山 洛杉磯華女驚魂

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

埃及神雕像動了？100%還原阿努比斯 專家揭超罕見身分

聯合新聞網／即時報導
一隻黑色的狗狗全身完全沒有毛髮，照片看起來就像是一尊雕像一般神聖莊嚴，但牠的真實品種相當特殊，竟是稀有罕見的祕魯無毛狗。 (截圖自YouTube)
一隻黑色的狗狗全身完全沒有毛髮，照片看起來就像是一尊雕像一般神聖莊嚴，但牠的真實品種相當特殊，竟是稀有罕見的祕魯無毛狗。 (截圖自YouTube)

埃及神阿努比斯降世？最近一段影片在網路上瘋傳，一隻黑色的狗狗全身完全沒有毛髮，照片看起來就像是一尊雕像一般神聖莊嚴，但牠的真實品種相當特殊，竟是稀有罕見的祕魯無毛狗，看起來就像是埃及神祇阿努比斯一樣。

美國一名愛狗女子斯卡博羅(Wendy Scarborough)家中養了16隻狗，某天無意間看到一種超級稀有的狗品種「祕魯無毛狗(Peruvian Hairless Dog)」，頓時覺得這種狗長相十分特別，花費不少時間與力氣終於成功從祕魯引進一隻純種無毛狗回家飼養，並取名為菲寶(Fable)。

從斯卡博羅曬出的照片可以看到，菲寶全身的皮膚呈現油亮的黑棕色，全身上下完全都沒有毛，由於長相非常特殊，每次帶出門散步都是大街小巷所矚目的焦點。斯卡博羅表示，她之前看到祕魯無毛狗的照片就大為心動，覺得這種無表情的面孔非常特殊，就決定一定要養一隻。

斯卡博羅說，祕魯無毛狗可以說是相當稀有，在1990年代一度面臨絕種危機，好在在當地人的復育下得以保存下來，後來自己花費很大一番精力與時間終於在2019年從祕魯當地進口一隻回家。菲寶比起一般的狗相對內斂又充滿距離感，但與牠熟了之後就發現牠是一隻調皮又呆萌的狗狗。

斯卡博羅經常把可愛的菲寶的照片放在臉書上，吸引不少網友討論，有網友認為菲寶根本就是埃及神祇阿努比斯的具現化「神的使者」，長相幾乎可以說是一模一樣，網友留言表示「雕像竟然動起來了」、「好漂亮的狗狗，雖然沒有毛但非常高貴」、「埃及神祇阿努比斯都是真的」。

來源：Caters Video

臉書

上一則

C羅與喬治娜7年感情驚傳生變 因不滿女友做這件事？

下一則

蘋果官方揭「3設定出錯」讓iPhone變慢 解決方法超簡單

延伸閱讀

台防疫評分 專家：人民高水準 政府不及格

台防疫評分 專家：人民高水準 政府不及格
新冠疫情仍可能急速變化 專家：每周全國約10萬人確診

新冠疫情仍可能急速變化 專家：每周全國約10萬人確診
中國再感染增多？專家：第二波疫情不會出現

中國再感染增多？專家：第二波疫情不會出現
中專家：上海杭州間有可能興建時速1千公里的超級高鐵

中專家：上海杭州間有可能興建時速1千公里的超級高鐵

熱門新聞

「妙麗」艾瑪華森在生日當天秀出一連串美照。（取材自Instagram）

艾瑪華森33歲生日性感罕秀「南半球」曝光息影4年原因

2023-04-18 23:17
近日發生多起新型iPhone竊案，用戶不只無法利用尋找功能定位遭竊iPhone，更會失去Apple ID控制權。示意圖。（路透）

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

2023-04-21 23:58
(取自推特)

小象遭巨鱷猛攻 母象救子「氣得四腳重壓」…結局大逆轉

2023-04-18 19:42
一名蹣跚學步的幼童18日在家長不注意下「鑽進」白宮，被維安人員「逮著」，交還給家長。(美聯社)

白宮最小入侵者 蹣跚學步娃「擠」過金屬圍籬闖草坪

2023-04-18 21:17
圖片來源／ingimage

12星座最愛傳LINE排行…水瓶看心情 這星座「早中晚都要問好」

2023-04-18 18:06
防毒軟體大廠McAfee近日警示，新型的惡意程式會鎖定Android手機並潛入部分APP竊取個資，目前已知有63款APP被滲透。（取材自Ingimage）

安卓用戶注意63款惡意程式 遭入侵恐洩個資、銀行帳密

2023-04-22 22:00

超人氣

更多 >
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院
買十年還敢退生鏽剪草機 好市多竟給退款

買十年還敢退生鏽剪草機 好市多竟給退款