埃及神雕像動了？100%還原阿努比斯 專家揭超罕見身分

一隻黑色的狗狗全身完全沒有毛髮，照片看起來就像是一尊雕像一般神聖莊嚴，但牠的真實品種相當特殊，竟是稀有罕見的祕魯無毛狗。 (截圖自YouTube)

埃及神阿努比斯降世？最近一段影片在網路上瘋傳，一隻黑色的狗狗全身完全沒有毛髮，照片看起來就像是一尊雕像一般神聖莊嚴，但牠的真實品種相當特殊，竟是稀有罕見的祕魯無毛狗，看起來就像是埃及神祇阿努比斯一樣。

美國一名愛狗女子斯卡博羅(Wendy Scarborough)家中養了16隻狗，某天無意間看到一種超級稀有的狗品種「祕魯無毛狗(Peruvian Hairless Dog)」，頓時覺得這種狗長相十分特別，花費不少時間與力氣終於成功從祕魯引進一隻純種無毛狗回家飼養，並取名為菲寶(Fable)。

從斯卡博羅曬出的照片可以看到，菲寶全身的皮膚呈現油亮的黑棕色，全身上下完全都沒有毛，由於長相非常特殊，每次帶出門散步都是大街小巷所矚目的焦點。斯卡博羅表示，她之前看到祕魯無毛狗的照片就大為心動，覺得這種無表情的面孔非常特殊，就決定一定要養一隻。

斯卡博羅說，祕魯無毛狗可以說是相當稀有，在1990年代一度面臨絕種危機，好在在當地人的復育下得以保存下來，後來自己花費很大一番精力與時間終於在2019年從祕魯當地進口一隻回家。菲寶比起一般的狗相對內斂又充滿距離感，但與牠熟了之後就發現牠是一隻調皮又呆萌的狗狗。

斯卡博羅經常把可愛的菲寶的照片放在臉書 上，吸引不少網友討論，有網友認為菲寶根本就是埃及神祇阿努比斯的具現化「神的使者」，長相幾乎可以說是一模一樣，網友留言表示「雕像竟然動起來了」、「好漂亮的狗狗，雖然沒有毛但非常高貴」、「埃及神祇阿努比斯都是真的」。

來源：Caters Video