「閃電俠」首波試片爆驚人好評 獲讚「30年來最偉大」
北美「Cinema Con電影博覽會」正在如火如荼舉行，DC影業也已經首度播放年度大片「閃電俠」，該片締造驚人好評，更被譽為過去30年以來最好的DC電影，若是不計克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）「黑暗騎士」三部曲，可以直接比肩1978年的「超人」和1989年的「蝙蝠俠」，電影大玩平行宇宙概念，不僅找回初代「蝙蝠俠」米高基頓，更有多句對白致敬1989「蝙蝠俠」。
電影由「牠」系列導演安迪馬希提（Andy Muschietti）執導，主演包括「閃電俠」伊薩米勒（Ezra Miller）、兩代「蝙蝠俠」班艾佛列克（Ben Affleck）和米高基頓（Michael Keaton）、新登場的「超少女」莎夏卡耶（Sasha Calle），曾在「超人：鋼鐵英雄」（Man of Steel）飾演反派「薩德將軍」的麥可夏儂（Michael Shannon）也回歸演出。
電影描述「閃電俠」貝瑞使用超能力回到過去，想要改變已發生的事件，卻衝擊了時空秩序，當他試圖拯救家人時，不小心改變了未來，使他受困於另一個時空中；在這個時空中，回歸的薩德將軍正威脅著毀滅世界，但卻沒有超級英雄可以求助，除非貝瑞能說服一位退休的蝙蝠俠重現江湖，解救一位被監禁的氪星人，儘管他可能找錯了人。到頭來，貝瑞為了拯救他所在的世界，返回他所知的未來，唯一的希望就是用盡生命賽跑，但他最後做出的犧牲足以拯救整個宇宙嗎？
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