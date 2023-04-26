我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「糟糕，剎車失靈了」賞花撞山 洛杉磯華女驚魂

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意

聯合新聞網／ 綜合報導
Google向用戶發出警告，若收到「在線獎勵計畫」祝賀郵件切勿點開，該信件屬於詐騙釣魚訊息。 示意圖（取材自ingimage）
Google向用戶發出警告，若收到「在線獎勵計畫」祝賀郵件切勿點開，該信件屬於詐騙釣魚訊息。 示意圖（取材自ingimage）

又是釣魚詐騙，如果你最近Gmail信箱收到來自Google的祝賀郵件，千萬要當心了。若是不慎點開這封信件主題為「在線獎勵計畫」，看似Google官方寄來的郵件，你極有可能被詐騙集團盯上了。

根據每日鏡報報導，Google遭到釣魚詐騙簡訊冒名利用，一封以「在線獎勵計畫」為主題的信件悄悄寄到用戶的Gmail信箱，內容提到「您剛剛在Google上進行了第182.5億次搜尋，全球每達1000萬次搜尋，我們就會挑選一名幸運用戶送出感謝禮，而你就是那位幸運用戶」。

詐騙方式即是利用常見的釣魚手法，用戶收到中獎訊息後，系統要求用戶點擊網址連結以領取禮物，想當然爾，點擊釣魚網址並不會收到禮物，反而會害你遭到駭客竊取個資 ，嚴重恐怕會竊取用戶帳戶內的錢財。

Google官方已經注意到詐騙釣魚訊息的嚴重性，特別呼籲用戶注意「若您在手機或電腦網頁上遇到彈跳式廣告，內容聲稱贏得Google一份禮物，並要求回答問題（包含個人資料及電子信箱等）以領取禮物」都屬於詐騙；Google官方強調並不會提供這類形式的獎勵。

Google也教大家如何辨識釣魚詐騙訊息，詐騙集團為了騙取用戶的信任，通常會製造「要在幾分鐘內回覆」的急迫性，且為了研究需要用戶填寫詳細資料，因此用戶要提高警覺、切勿流出重要個資等。

詐騙集團 Google 釣魚

上一則

安心好眠… 床架應該怎麼挑 4點必注意

下一則

壓力大…時尚品牌「媽媽解放日記」 平底鍋、焦吐司入鏡

延伸閱讀

元宇宙退燒…查克柏格改瘋AI？分析師調侃：臉書又要改名「MetAI」

元宇宙退燒…查克柏格改瘋AI？分析師調侃：臉書又要改名「MetAI」
合併旗下2大部門 Google 全力拚AI

合併旗下2大部門 Google 全力拚AI
Google廣告精緻化 將引進生成式AI

Google廣告精緻化 將引進生成式AI
Google合併旗下AI兩大部門 拚全力衝刺

Google合併旗下AI兩大部門 拚全力衝刺

熱門新聞

「妙麗」艾瑪華森在生日當天秀出一連串美照。（取材自Instagram）

艾瑪華森33歲生日性感罕秀「南半球」曝光息影4年原因

2023-04-18 23:17
近日發生多起新型iPhone竊案，用戶不只無法利用尋找功能定位遭竊iPhone，更會失去Apple ID控制權。示意圖。（路透）

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

2023-04-21 23:58
(取自推特)

小象遭巨鱷猛攻 母象救子「氣得四腳重壓」…結局大逆轉

2023-04-18 19:42
一名蹣跚學步的幼童18日在家長不注意下「鑽進」白宮，被維安人員「逮著」，交還給家長。(美聯社)

白宮最小入侵者 蹣跚學步娃「擠」過金屬圍籬闖草坪

2023-04-18 21:17
圖片來源／ingimage

12星座最愛傳LINE排行…水瓶看心情 這星座「早中晚都要問好」

2023-04-18 18:06
防毒軟體大廠McAfee近日警示，新型的惡意程式會鎖定Android手機並潛入部分APP竊取個資，目前已知有63款APP被滲透。（取材自Ingimage）

安卓用戶注意63款惡意程式 遭入侵恐洩個資、銀行帳密

2023-04-22 22:00

超人氣

更多 >
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院