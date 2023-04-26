別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意

Google向用戶發出警告，若收到「在線獎勵計畫」祝賀郵件切勿點開，該信件屬於詐騙釣魚訊息。 示意圖（取材自ingimage）

又是釣魚 詐騙，如果你最近Gmail信箱收到來自Google 的祝賀郵件，千萬要當心了。若是不慎點開這封信件主題為「在線獎勵計畫」，看似Google官方寄來的郵件，你極有可能被詐騙集團 盯上了。

根據每日鏡報報導，Google遭到釣魚詐騙簡訊冒名利用，一封以「在線獎勵計畫」為主題的信件悄悄寄到用戶的Gmail信箱，內容提到「您剛剛在Google上進行了第182.5億次搜尋，全球每達1000萬次搜尋，我們就會挑選一名幸運用戶送出感謝禮，而你就是那位幸運用戶」。

詐騙方式即是利用常見的釣魚手法，用戶收到中獎訊息後，系統要求用戶點擊網址連結以領取禮物，想當然爾，點擊釣魚網址並不會收到禮物，反而會害你遭到駭客竊取個資 ，嚴重恐怕會竊取用戶帳戶內的錢財。

Google官方已經注意到詐騙釣魚訊息的嚴重性，特別呼籲用戶注意「若您在手機或電腦網頁上遇到彈跳式廣告，內容聲稱贏得Google一份禮物，並要求回答問題（包含個人資料及電子信箱等）以領取禮物」都屬於詐騙；Google官方強調並不會提供這類形式的獎勵。

Google也教大家如何辨識釣魚詐騙訊息，詐騙集團為了騙取用戶的信任，通常會製造「要在幾分鐘內回覆」的急迫性，且為了研究需要用戶填寫詳細資料，因此用戶要提高警覺、切勿流出重要個資等。