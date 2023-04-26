衝動買了立刻後悔 這4件家具根本不實用還會影響健康

懶骨頭沙發，看起來很棒，但其實不適合久坐。（取材自pexels）

時尚 裝潢會隨著時代的變遷有所改變，雖然當下在裝修時，許多人會跟著時尚潮流來裝潢，幫助提升更多的生活品質，但同時用了會發現不實用，最後變成困擾。不管是去哪裡買家具，現在的家具種類多樣化，難免會一時衝動的買下不實用又不好清理的家具，回到家後才驚覺自己又浪費錢了，以下就幫大家歸類4件，結帳轉身後立刻後悔的幾件傢俱。

一、懶骨頭沙發

曾經流行一時的懶骨頭沙發，通常會是一個不織布、帆布、絨布、人造皮的各種材質，用一個大大的袋子裝滿泡沫顆粒的填充物。懶骨頭沙發的體積有大有小，放在家裡雖然不占空間，且移動性方便。但坐在懶骨頭裡面，彷彿真的會陷入一種雲朵的感覺，舒適感極佳，但這樣的沙發也不適合久坐，完全沒有支撐性可言。

懶骨頭尤其對於正在成長的孩子、老人都不友善，時間長久之下，不僅會影響到小孩的發育，更可能對老人家的骨頭有害。其後面的問題還有很多是大家不容易注意的，懶骨頭通常放在地板上，容易積灰塵，也不能刻意的拆卸出來清洗，萬一在使用的過程中，局部縫線崩裂，讓填充物散落，災難才是真正開始的那一刻。

大理石的桌面，容易壞。（取材自pexels）

二、玻璃餐桌、大理石紋餐桌

每當要挑選餐桌時，通常選項中，一定會有玻璃、大理石紋的餐桌。兩者在顏值來說，絕對是家中陳設的第一擔當，但說起實用性那就不一定了。玻璃餐桌如果家中有小孩、寵物的人，就要比較當心碰撞，因為會有易碎的風險。而大理石紋的桌子，雖然硬度極高，但本身其實非常脆弱，一但不小心撞到，可能會整塊報廢。且在挑選大理石紋桌子時，要挑用材紮實的，通常價格也相對昂貴，還是建議用木桌，就可以將以上兩個桌子的問題都解決。

珪藻土地墊乍看很好用，但其實用久了很髒。（取材自pexels）

三、硅藻地墊

許多朋友都喜歡在浴室的門口放一張硅藻地墊，這看起來好像沒什麼毛病。硅藻本身是環保的材質，本身沒有異味、吸水力極強，通常在浴室走出來，都會將腳踩乾，硅藻也能發揮其作用，那到底問題出在哪？

硅藻地墊就算整塊都濕透了，一兩個小時也能全部晾乾，不會出現發霉、潮濕的問題。但，硅藻地墊上有許多微小的孔洞，灰塵容易滲透到孔洞之中，在吸水的過程中，污漬也會間接的吸入這些孔洞之中，時間長久下來，吸水力的效果就會減弱。一般地墊其實更好的清潔，雖然需要經常地更換，但丟棄、收納都比較方便。

沙發床不是用來天天睡的。（取材自pexels）

四、沙發床

處於擁擠都市，現在的居住空間越來越狹小。許多人在挑選床具時，也會考 慮到自己現在的居住空間，現在越來越多人家中，用沙發床更換成自己平日裡長時間用的床，為了節省更多的空間。但其實沙發床的主要功能，是家中有朋友來，可以「暫時性」充當睡眠的一個家具，並不能與一般床的舒適度相提並論，且整體支撐度不足，長期睡對身體其實也不好。