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超難溝通…最固執的生肖TOP3 第1名不出所料

聯合新聞網╱即時報導
圖/pakutaso
圖/pakutaso

遇到意見不合時，最怕固執己見的人，油鹽不進，好壞不分，想要溝通都難以交流，實在令人頭痛，以下是最固執生肖的前三名，來看看自己是否名列榜上。

第三名：生肖龍

屬龍人剛正不阿，大多不喜逢迎拍馬、阿諛奉承的人，內心充滿著正氣，遇事不平，則有一股鋤強扶弱的心態，就像關聖帝君手上的青龍偃月刀，寒光綻放，不怒而威，所以屬龍人天生有一股強大的磁場，但也因為這樣容易剛愎自用，堅持己見，嚴重時會變成擇善固執，不知變通，反而違背了人情世故，造成許多人的埋怨，面對屬龍人，要用開導的方式與他溝通，將利弊分析出來，則能誘發他的仁慈心，讓龍寶寶知道，是非對錯不要只是看表面。

第二名：生肖馬

衝動、驕傲，是屬馬人的天性，總覺得自己能一日千里，捷足先登，所以做起事來，往往風風火火，非常有衝進，只是當馬兒開始奔跑時，沒有韁繩的控制，就會肆意亂衝，既使去掌控，也可能無法導正，馬兒會固執的主因就是自以為是，不聽規勸，執意走自己的道路，面對死活拉不住的馬兒，要用誘導的方式來溝通，直接跟他講道理不一定有用，因為他覺得自己比你還有道理，所以不如給他一個更誘人的目標，一點一滴的溶化他的固執。

第一名：生肖牛

牛寶寶的忠厚穩重可是其最基本的特質，凡事多具包容心，能寬厚待人，有時看似笨拙，其實只是不想計較，懶得搭理你而已，做起事來也是一步步慢慢的前進，讓身旁的朋友都化身為太監，不斷的為他乾著急，也因為這種務實的態度，讓牛寶寶一旦做出了決定，就會不斷的持續前進，真的是八匹馬都拉不回來，固執的程度榮獲12生肖之冠，真的是不撞南牆不回頭，我們只能在旁靜靜的看著，等到牛寶寶痛過之後，才會知道不聽老人言，吃虧在眼前的道理。

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