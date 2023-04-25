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受不了約束 78歲「逃走王」連逃4次養老院：寧願死路邊

聯合新聞網／即時報導
一位日本遊民即使住近安養院，也因為受不了被管束多次逃脫。示意圖。（取材自ingimage）
一位日本遊民即使住近安養院，也因為受不了被管束多次逃脫。示意圖。（取材自ingimage）

坊間雖有許多老年安養機構，不過要待在陌生的環境，被迫接受安養院的作息，恐怕不是每個銀髮族都能接受。近來日本媒體，就報導了一則因為不滿安養院環境，屢次逃脫的奇特案例。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位問診20年，曾見過上千位老年患者的醫師平野國美，曾回憶過去在醫院中，有一位狀況特別多，被稱作「逃走王」的老年病患。這位患者在78歲被送入養老院，以養老院來講算年輕。雖然是遊民，但精神狀況很好，一開始接觸時，也沒有什麼特別的異樣。

然而就在兩周後的某天，這位老病患因為早餐時沒出現，到處找也找不到人，院方只好通知警察，才找到突破養老院監視，成功逃脫的這位老人。被帶回來的他精神一切正常，但為了防範他再次逃脫，院方只好加強門、窗鎖等措施。

但一個月後，這位老人又逃脫成功，而且還疑似找到腳踏車離去。找回來後幾個月，接下來他又逃走了第三次。當平野醫師問他「為什麼要逃脫」時，老人則表示，自己根本不需要保護，想要回到同伴的身邊。

老人說，當初其他人成為遊民，都有不得已的理由。但是他自己，則是因為沒辦法接受被人管教的生活，寧願當個不會打擾到任何人的遊民，也不願正常生活。因此身處養老院，讓他覺得簡直像是被關在監獄一樣，與其這裡生活，還不如餐風露宿，在路邊結束生命。

這位老人後來第四次逃脫成功後，還是被帶回了養老院。意識到怎麼逃都沒用的他，乾脆拒絕飲食和點滴治療，最後甚至連水都不喝，於是就在一個月後去世，結束了一生。

養老院 遊民 日本

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