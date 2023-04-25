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影／男女員工都脫衣搜查 普亭密友旗下俄羅斯公司遭爆

編譯張君堯／即時報導
一段外洩的影片顯示俄羅斯最大的線上零售商「Wildberries」旗下員工竟須脫掉衣服接受搜查，以確保她們不會將違禁物品帶入或帶出工作場所。（取材自推特）
一段外洩的影片顯示俄羅斯最大的線上零售商「Wildberries」旗下員工竟須脫掉衣服接受搜查，以確保她們不會將違禁物品帶入或帶出工作場所。（取材自推特）

一段外洩的影片顯示俄羅斯最大的線上零售商「Wildberries」旗下員工竟須脫掉衣服接受搜查，以確保她們不會將違禁物品帶入或帶出工作場所。

每日郵報報導，有「俄羅斯版本亞馬遜（Amazon）」之稱的Wildberries由親普亭（Vladimir Putin）的寡頭、現年47歲的巴卡爾丘克（Tatyana Bakalchuk）經營，擁有7個小孩的巴卡爾丘克曾是一名英語老師且與克里姆林宮有密切關係，如今更成為億萬富翁。

揭發公司實態的俄國媒體「life.ru」提到這段影片發生在聖彼得堡，其中可以見到每位女性員工都被迫脫掉衣服、並由女性搜查員以「羞辱性手段」檢查。據悉，這樣的流程通常發生在早上上班和晚上下班。life.ru指出「早上進行搜查是為防止倉庫員工攜帶手機或手錶進入工作場所，員工們在監視器下脫掉衣服前往檢查點」，並補充說下班時的檢查是為了防止員工偷走倉庫貨品。

雖然影片中只有女性被搜身，但男性員工事實上也受到同樣措施的影響，life.ru的記者親自前往Wildberries臥底體驗上述流程後，報導稱「他只在那裡工作3天，留下的印象卻足以讓他終生難忘」，更強調「根據臥底的調查，倉庫裡每個早上確實都是以這種羞辱性的流程開始」。

此外，這間由巴卡爾丘克經營的公司近期還因嚴格的工作要求而面臨罷工危機，據悉，該公司近日一項新規定稱「如果顧客抱怨他們收到錯誤或有缺陷的商品，就會從員工的工資中扣款」。

Wildberries目前擁有超過4.8萬名員工。2022年當俄羅斯經濟因普亭對烏克蘭發動入侵而受到懲罰性制裁打擊時，Wildberries作為重要零售商獲得高達15億份訂單。

俄羅斯 普亭 零售商

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