她為兒進明星校獻身校長 嗆夫質問：為兒受委屈算什麼

一名人妻為了讓兒子順利進入明星雙語國小就讀，竟同意以一次性行為的代價，換取兒子就讀的機會。此為示意圖，與新聞當事人無關。（圖片來源：Ingimage）

中國上海一名外表氣質優雅的年輕人妻，為了讓兒子搶進國小明星雙語學校，竟同意校長以一次性行為交換，在向先生坦承後還理直氣壯地認為：「別幼稚了！作為一個家長，為兒子受點委屈算什麼？」、「我為的誰？」

中媒報導，上海一名王姓人妻，為了孩子能順利進入當地熱門的雙語明星國小，在與校長交涉後，竟同意以一次性行為的代價，換取兒子就讀的機會。

在與人妻發生第一次性行為後，色校長竟食髓知味，傳訊息表示：「想回味一下」、「期待你的溫柔和美麗，還有體香」，並讚美人妻「像小姑娘一樣水靈靈」、「光滑細膩」，數度以「現在小班制名額很緊張，你來我辦公室談」、「我只能說盡力幫你」、「你兒子不太適合我們學校」、「機會是靠人創造」為由，逼迫人妻繼續兩方不正常的男女關係。

在孩子順利進入該明星學校後，校長仍舊與人妻糾纏，人妻在飽受騷擾的情況下，不得不向先生坦白，先生知情後相當崩潰，甚至要求與妻子離婚。該名人妻否認出軌，還認為「為了兒子、為了家庭，做這麽多，你以為我願意跟他搞，我是為了誰？別幼稚好了嗎，作為一個家長，為孩子受點委屈算什麽？」

在兩方都冷靜下來後，人妻向先生道歉，但先生仍舊怒火未消，認為「這是一點委屈？他要妳和他開房好嗎？」、「還不如送回小縣城讀書」，現階段應該馬上讓孩子退學，並跟校長斷絕往來，也會找關係舉報該校長利用職權涉及不法性行為。

該名人妻聽完先生的建議後，似乎覺得一切都「前功盡棄」，認為：「付出這麽多，好不容易都上了，現在你說退學」，並反嗆先生一月才賺2萬人民幣(約2900美元）「不覺丟人」；先生則回應妻子：「為了給孩子上學，你就上床，臉都丟完了！」