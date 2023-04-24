中國公布火星全球影像圖 將為火星探測提供基礎底圖

中國公布火星全球影像圖。此為火星東西半球正射投影圖。（取材自中國國家航天局網站）

4月24日「中國航天日」，中國國家航天局和中國科學院聯合發布中國首次火星 探測火星全球影像圖。根據中國國家航天局官網發布的新聞稿，本次發布的影像圖為彩色，按製圖標準分別製作了火星東西半球正射投影圖、羅賓森投影（Robinson projection）圖和麥卡托投影（Mercator projection）加方位投影圖，將為開展火星探測工程和火星科學研究提供品質更好的基礎底圖。

中國公布火星全球影像圖。此為羅賓森投影圖。（取材自中國國家航天局網站）

新聞稿稱，中國火星探測器「天問一號」任務環繞器中分辨率相機，於2021年11月至2022年7月歷時八個月，實施了284軌次遙感成像，對火星表面實現了全球覆蓋。地面應用系統對獲取的1萬4,757幅影像數據，進行處理後得到火星全球彩色影像圖。

中國公布火星全球影像圖。此為麥卡托投影加方位投影圖。（取材自中國國家航天局網站）

中國科學研究團隊通過火星高分影像，識別了著陸點附近大量的地理實體，國際天文聯合會根據相關規則，將其中22個地理實體，以中國人口數小於10萬的歷史文化名村、名鎮加以命名，「將中國標識永久刻印在火星大地」。

中國公布火星全球影像圖。此為火星地理命名圖。（取材自中國國家航天局網站）

「天問一號」探測器於2020年7月23日成功發射，經歷202天飛行，成功進入環火軌道。2021年5月15日，著陸巡視器降落在目標著陸點， 「祝融號」火星車開展巡視探測。

至2021年8月15日，火星車完成90個火星日的既定探測任務後，繼續實施拓展任務，已累計巡視探測358個火星日，行駛1,921公尺，目前仍處於休眠期。

新聞稿指出，至2022年6月29日，中國火星環繞器實現了全球遙感探測，目前已運行超過1,000天，狀態良好，將繼續在遙感使命軌道開展科學探測，積累原始數據。