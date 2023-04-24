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中國公布火星全球影像圖 將為火星探測提供基礎底圖

記者林則宏／即時報導
中國公布火星全球影像圖。此為火星東西半球正射投影圖。（取材自中國國家航天局網站）
中國公布火星全球影像圖。此為火星東西半球正射投影圖。（取材自中國國家航天局網站）

4月24日「中國航天日」，中國國家航天局和中國科學院聯合發布中國首次火星探測火星全球影像圖。根據中國國家航天局官網發布的新聞稿，本次發布的影像圖為彩色，按製圖標準分別製作了火星東西半球正射投影圖、羅賓森投影（Robinson projection）圖和麥卡托投影（Mercator projection）加方位投影圖，將為開展火星探測工程和火星科學研究提供品質更好的基礎底圖。

中國公布火星全球影像圖。此為羅賓森投影圖。（取材自中國國家航天局網站）
中國公布火星全球影像圖。此為羅賓森投影圖。（取材自中國國家航天局網站）

新聞稿稱，中國火星探測器「天問一號」任務環繞器中分辨率相機，於2021年11月至2022年7月歷時八個月，實施了284軌次遙感成像，對火星表面實現了全球覆蓋。地面應用系統對獲取的1萬4,757幅影像數據，進行處理後得到火星全球彩色影像圖。

中國公布火星全球影像圖。此為麥卡托投影加方位投影圖。（取材自中國國家航天局網站）
中國公布火星全球影像圖。此為麥卡托投影加方位投影圖。（取材自中國國家航天局網站）

中國科學研究團隊通過火星高分影像，識別了著陸點附近大量的地理實體，國際天文聯合會根據相關規則，將其中22個地理實體，以中國人口數小於10萬的歷史文化名村、名鎮加以命名，「將中國標識永久刻印在火星大地」。

中國公布火星全球影像圖。此為火星地理命名圖。（取材自中國國家航天局網站）
中國公布火星全球影像圖。此為火星地理命名圖。（取材自中國國家航天局網站）

「天問一號」探測器於2020年7月23日成功發射，經歷202天飛行，成功進入環火軌道。2021年5月15日，著陸巡視器降落在目標著陸點， 「祝融號」火星車開展巡視探測。

至2021年8月15日，火星車完成90個火星日的既定探測任務後，繼續實施拓展任務，已累計巡視探測358個火星日，行駛1,921公尺，目前仍處於休眠期。

新聞稿指出，至2022年6月29日，中國火星環繞器實現了全球遙感探測，目前已運行超過1,000天，狀態良好，將繼續在遙感使命軌道開展科學探測，積累原始數據。

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