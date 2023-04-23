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「超級瑪利歐兄弟電影版」 稱霸美周末票房3連冠

中新社／洛杉23日電
「超級瑪利歐兄弟電影版」北美周末票房三連霸。（美聯社）
「超級瑪利歐兄弟電影版」北美周末票房三連霸。（美聯社）

改編自任天堂經典遊戲的動畫電影「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie），雖然隨著放映影院略有減少，第三個上映周末票房環比下跌約37%，仍以約5823萬美元穩居北美周末票房排行榜榜首，占該統計周期北美周末總票房將近半壁江山。目前這部粉絲眾多的遊戲改編電影在北美地區累計收獲約4.34億美元；加上海外市場，迄今總票房約8.72億美元，一周之內增收約2億。

據票房統計網站boxofficemojo4月23日發佈的電影市場數據，26部影片北美周末票房（21日至23日）報收逾1.2億美元，與前一周末相比下滑約19%。

21日亮相的兩部新片「鬼玩人：復活」（Evil Dead Rise）和「絕地營救」（The Covenant），攜手衝入本期北美周末票房十強。 恐怖片「鬼玩人：復活」是「鬼玩人」恐怖電影系列的第五部。該系列於1981年面世，前四部影片票房節節走高。此次時隔10年再度推出的新作，以約2350萬美元首映周末票房摘得榜單亞軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.4、MTC評分68、爛番茄新鮮度84%，CinemaScore打分為B。

「鬼玩人：復活」以約2350萬美元摘得亞軍。（美聯社）
「鬼玩人：復活」以約2350萬美元摘得亞軍。（美聯社）

由蓋瑞奇（Guy Ritchie）執導並聯合編劇的動作驚悚片「絕地營救」，則以約628萬美元首映周末票房登上榜單第三位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.2、MTC評分63、爛番茄新鮮度81%，CinemaScore打分為A。

另一部動作驚悚片「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4）隨著放映影院有所減少，此番周末票房環比下跌近29%，以約575萬美元從上期榜單季軍降至本輪排名第四位。目前該片北美累計票房約1.69億美元，加上海外市場，迄今總票房約3.58億美元。

恐怖喜劇劇情片「寶可噩夢」（Beau Is Afraid）14日小範圍亮相，21日公映。隨著放映影院數量從個位數增至三位數，周末票房環比大漲782%，以約283萬美元從上期榜單第15名躍升本輪排名第9位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.4、MTC評分62、爛番茄新鮮度68%。

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