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母病逝半年 年幼兒天天到墳前寫作業…「想讓她驕傲」

TVBS新聞網／編輯 樓冠陞 即時報導
男童坐在母親的墳墓前靜靜地寫作業。（取材自TikTok@misteriocuriosidades）
男童坐在母親的墳墓前靜靜地寫作業。（取材自[email protected]

每個人在遭遇親人離世時，心情往往都會大受打擊、悲痛不已。不過，墨西哥有一名小男童，雖然他的母親在大約半年前病逝，但他卻「化悲憤為力量」，堅持每天在放學後來到母親的墳墓前面，專心地寫完作業，引發網友們熱議。

一名女子日前在TikTok平台上傳了一段影片，內容為她在路上見到了一名小男童，正獨自靜靜地坐在墳墓前面，於是她便走上前想知道對方在幹嘛？沒想到當她走近一詢問，才發現小男童正在寫作業，且她的母親就長眠於這座墳墓當中。

男童坐在母親的墳墓前拿出作業。（取材自TikTok@misteriocurios...
男童坐在母親的墳墓前拿出作業。（取材自[email protected]

小男童透露，母親生前多次因為胃痛的關係，痛到不斷地尖叫，然而在大約六個月前某天卻突然「不再出聲」，他這才知道對方已經離開了人世。小男童表示，自母親病逝後，負責照顧他的奶奶就不斷鼓勵他是「特別的人」，加上母親墳墓又離學校不遠，故他每天放學後都會徒步走來此處，並專心地把作業寫完。

男童坐在母親的墳墓前靜靜地寫作業。（取材自TikTok@misteriocuri...
男童坐在母親的墳墓前靜靜地寫作業。（取材自[email protected]

男童告訴女子，他真的很想念母親，為了讓母親在天上也能為他感到驕傲，故他總是在學校認真上課。此外，只要他在考試當中獲得好成績，就一定會在放學後馬上飛奔至母親墳前，讓對方知道自己信守承諾。

一名女子看見有男童獨自坐在墳墓前，於是上前查探對方在幹嘛。（取材自TikTok@...
一名女子看見有男童獨自坐在墳墓前，於是上前查探對方在幹嘛。（取材自[email protected]

男童說，每當考出好成績時，就會馬上到母親墓前分享喜悅。（取材自TikTok@mi...
男童說，每當考出好成績時，就會馬上到母親墓前分享喜悅。（取材自[email protected]

影片曝光後，立刻吸引超過20萬名網友瀏覽，眾人也紛紛感動留言，「天啊！看到他這麼懂事、優秀，我真的忍不住哭了」、「相信上帝一定會保佑你跟奶奶」、「你的母親在天上一定會以你為榮」、「每個媽媽內心最大的恐懼，就是在孩子長大前離開吧」。

男童離開前不忘跟母親的墳墓揮手道別。（取材自TikTok@misteriocur...
男童離開前不忘跟母親的墳墓揮手道別。（取材自[email protected]

母胃痛過世半年！小男童「天天墳前寫作業」：想讓她驕傲

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