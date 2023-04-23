什麼生物？海南路邊驚見「觸手蠕動」如蛇髮女妖

一名男子在路邊牆角撞見一坨奇妙的生物，外型似珊瑚擁有許多觸手。（取材自抖音）

中國一名男子在路邊牆角撞見一坨奇妙的生物，外型似珊瑚擁有許多觸手還不斷蠕動，他將影片分享上網引起熱議。

海南一名男子某天晚上在路邊看到一個奇怪的生物，身長約幾十公分，外型像植物卻長滿觸手還不斷緩慢蠕動，他直呼：「什麼東西阿？外星生物？」，並用手機 拍攝下來分享到網路上。

網友也議論紛紛：「海洋生物跑到陸地上來？」、「克蘇魯現形」、「好噁心好嚇人」、「活像異形」、「密集恐懼症雞皮疙瘩掉滿地」、「下秒就要變異吃人了」。

原來這是一種名叫「筐蛇尾」（Gorgonocephalus eucnemis）的無脊椎動物，生活在深海裡，其腕多分支且多捲曲，常棲息在珊瑚或岩石，身上有許多腕足就像一團蛇髮女妖樣的死珊瑚，憑藉這些複雜精細的臂狀物去捕捉獵物。筐蛇尾伸出牠的腕來捕獲漂浮在頭頂水域的浮游動物和其他食物顆粒，反覆分支的腕末端帶有微小的鉤子並分泌黏液以幫助抓住浮游獵物，鉤子會握成小拳頭把食物送到嘴裡。

筐蛇尾再生能力驚人，牠們每一條腕被傷害後，都可以迅速分裂成2條腕；5條腕的每一條也能分成2條小腕，而這些小腕又再分成許許多多更小的腕足，外型看起來就像許多條蛇的尾部盤繞在一起。

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