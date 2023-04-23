我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

什麼生物？海南路邊驚見「觸手蠕動」如蛇髮女妖

中國新聞組／即時報導
一名男子在路邊牆角撞見一坨奇妙的生物，外型似珊瑚擁有許多觸手。（取材自抖音）
一名男子在路邊牆角撞見一坨奇妙的生物，外型似珊瑚擁有許多觸手。（取材自抖音）

中國一名男子在路邊牆角撞見一坨奇妙的生物，外型似珊瑚擁有許多觸手還不斷蠕動，他將影片分享上網引起熱議。

海南一名男子某天晚上在路邊看到一個奇怪的生物，身長約幾十公分，外型像植物卻長滿觸手還不斷緩慢蠕動，他直呼：「什麼東西阿？外星生物？」，並用手機拍攝下來分享到網路上。

網友也議論紛紛：「海洋生物跑到陸地上來？」、「克蘇魯現形」、「好噁心好嚇人」、「活像異形」、「密集恐懼症雞皮疙瘩掉滿地」、「下秒就要變異吃人了」。

原來這是一種名叫「筐蛇尾」（Gorgonocephalus eucnemis）的無脊椎動物，生活在深海裡，其腕多分支且多捲曲，常棲息在珊瑚或岩石，身上有許多腕足就像一團蛇髮女妖樣的死珊瑚，憑藉這些複雜精細的臂狀物去捕捉獵物。筐蛇尾伸出牠的腕來捕獲漂浮在頭頂水域的浮游動物和其他食物顆粒，反覆分支的腕末端帶有微小的鉤子並分泌黏液以幫助抓住浮游獵物，鉤子會握成小拳頭把食物送到嘴裡。

筐蛇尾再生能力驚人，牠們每一條腕被傷害後，都可以迅速分裂成2條腕；5條腕的每一條也能分成2條小腕，而這些小腕又再分成許許多多更小的腕足，外型看起來就像許多條蛇的尾部盤繞在一起。

臉書貼文：https://www.facebook.com/greenclub.ca/posts/2419399031627864

手機 臉書 facebook

上一則

4月23星座運勢 牡羊小心情侶爭吵 巨蟹多說不如多做

下一則

Zendaya「死亡角度」拍LV新包廣告 網熱議：太美了

延伸閱讀

潛水拍到「透明薄切小黃瓜」游來游去？ 謎樣生物真相曝光

潛水拍到「透明薄切小黃瓜」游來游去？ 謎樣生物真相曝光
中國解放軍再發宣傳片 模擬對台登陸作戰

中國解放軍再發宣傳片 模擬對台登陸作戰
英特爾三亞辦公室開業 海南業務啟動運作

英特爾三亞辦公室開業 海南業務啟動運作
妻討千萬逼死WePhone創始人 家屬將公布脅迫細節

妻討千萬逼死WePhone創始人 家屬將公布脅迫細節

熱門新聞

薩里斯用洗碗機清潔片清洗洗衣機，結果洗出許多髒汙。（取材自TikTok）

洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙

2023-04-15 01:43
「妙麗」艾瑪華森在生日當天秀出一連串美照。（取材自Instagram）

艾瑪華森33歲生日性感罕秀「南半球」曝光息影4年原因

2023-04-18 23:17
大學學費帶來債務負擔，國內許多年輕人對於是否該讀大學抱有疑問。圖為柏克萊加大校園。(美聯社)

求職網排名25大高薪入門職業 顯示花錢念大學不值得

2023-04-13 23:24
近日發生多起新型iPhone竊案，用戶不只無法利用尋找功能定位遭竊iPhone，更會失去Apple ID控制權。示意圖。（路透）

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

2023-04-21 23:58
(取自推特)

小象遭巨鱷猛攻 母象救子「氣得四腳重壓」…結局大逆轉

2023-04-18 19:42
一名蹣跚學步的幼童18日在家長不注意下「鑽進」白宮，被維安人員「逮著」，交還給家長。(美聯社)

白宮最小入侵者 蹣跚學步娃「擠」過金屬圍籬闖草坪

2023-04-18 21:17

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友