我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太浩湖70年來最慘冬季 巨量降雪讓房屋爆炸、倒塌

好萊塢變了…亞裔露臉機會 大銀幕小螢幕都增加

臥室突出現30公尺「恐怖天坑」佛州男被吞噬10年仍失蹤

TVBS新聞網／編輯丘力龍即時報導
巨大的坑洞被填滿，但曾在2015年又坍塌一次。(取材自ABC新聞截圖)
巨大的坑洞被填滿，但曾在2015年又坍塌一次。(取材自ABC新聞截圖)

馬路因失修出現天坑時有所聞，但臥室內出現大洞可就十分離奇了。佛羅里達州37歲男子傑弗瑞（Jeffrey Bush）2013年在家中休息時，臥室突然出現30公尺寬的「巨大天坑」，導致他發出淒厲慘叫後當場被吞噬，從此人間蒸發；儘管家人費盡心思找尋他的下落，事發至今10年仍一無所獲，成為無解之謎。

鏡報、衛報報導，這起事件2013年3月發生在佛州塞夫納（Seffner），傑弗瑞的哥哥傑瑞米（Jeremy Bush）表示，當時他聽到弟弟大聲求叫，他跑到對方房間後，驚見地板出現一個大洞，弟弟正迅速被吞噬，「地板還在塌陷，泥土還在往下掉，但我不在乎，我只想救我的兄弟。」

儘管他英勇跳進坑中，不過泥土很快就漲到脖子的高度，他遍尋不著弟弟，只能在警方協助下暫時離開坑洞。警方接著出動專業設備搜尋，不過仍沒看到傑弗瑞的身影，2天過後因考慮到地基太不穩固，擔心會再度倒塌決定終止搜索。專家表示，這個天坑表現上看似只有9公尺寬，但地底下卻寬達30公尺。

事發當下，傑瑞米的妻子和2歲女兒也在屋內，他痛心表示，「女兒一直問『叔叔去哪了』，我想救我的兄弟但卻無計可施，我失去了一切。」

傑弗瑞的家最後被拆毀，坑洞被用碎石填平，不過同一地點2015年竟又出現深達6公尺的天坑，這次當局決定將其封鎖，防止再有人受害。事發至今已過10年，傑弗瑞仍毫無消息，警方推定他已身亡。

佛州屬石灰岩地質，由於石灰岩易溶於水的特性，經過數萬年的沉積鈣化，石灰岩地表就會形成溶溝、溶槽，地下則形成洞穴，因此天坑在當地隨處可見。1981年奧蘭多（Orlando）附近就曾出現121公尺寬的天坑，吞沒車輛和房屋。

離奇！臥室突出現30公尺「恐怖天坑」 男被吞噬10年仍失蹤

TVBS新聞網

傑弗瑞至今仍未被找到。(取材自ABC新聞截圖)
傑弗瑞至今仍未被找到。(取材自ABC新聞截圖)

37歲男子傑弗瑞2013年在家中臥室被「恐怖天坑」吞噬，至今10年仍失蹤。(取材...
37歲男子傑弗瑞2013年在家中臥室被「恐怖天坑」吞噬，至今10年仍失蹤。(取材自ABC新聞截圖)

佛州 佛羅里達州

上一則

氣候專家談2050年生活：吃肉不是每餐必需品、沿海多城淹沒

延伸閱讀

佛州嚴苛新墮胎禁令 德桑提斯悄悄簽署

佛州嚴苛新墮胎禁令 德桑提斯悄悄簽署
佛州立法通過「懷孕6周」禁墮胎 護墮胎團體批：提案極端

佛州立法通過「懷孕6周」禁墮胎 護墮胎團體批：提案極端
傑瑞米雷納車禍重傷後首現身 自爆「眼睛被擠出來」

傑瑞米雷納車禍重傷後首現身 自爆「眼睛被擠出來」
傷後首露面 鷹眼拄杖喊「人生里程碑」

傷後首露面 鷹眼拄杖喊「人生里程碑」

熱門新聞

薩里斯用洗碗機清潔片清洗洗衣機，結果洗出許多髒汙。（取材自TikTok）

洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙

2023-04-15 01:43
「妙麗」艾瑪華森在生日當天秀出一連串美照。（取材自Instagram）

艾瑪華森33歲生日性感罕秀「南半球」曝光息影4年原因

2023-04-18 23:17
大學學費帶來債務負擔，國內許多年輕人對於是否該讀大學抱有疑問。圖為柏克萊加大校園。(美聯社)

求職網排名25大高薪入門職業 顯示花錢念大學不值得

2023-04-13 23:24
近日發生多起新型iPhone竊案，用戶不只無法利用尋找功能定位遭竊iPhone，更會失去Apple ID控制權。示意圖。（路透）

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

2023-04-21 23:58
一名蹣跚學步的幼童18日在家長不注意下「鑽進」白宮，被維安人員「逮著」，交還給家長。(美聯社)

白宮最小入侵者 蹣跚學步娃「擠」過金屬圍籬闖草坪

2023-04-18 21:17
(取自推特)

小象遭巨鱷猛攻 母象救子「氣得四腳重壓」…結局大逆轉

2023-04-18 19:42

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
安徽男大生同時談了8個女朋友 全校深夜群聚怒吼「渣男」

安徽男大生同時談了8個女朋友 全校深夜群聚怒吼「渣男」