臥室突出現30公尺「恐怖天坑」佛州男被吞噬10年仍失蹤

巨大的坑洞被填滿，但曾在2015年又坍塌一次。(取材自ABC新聞截圖)

馬路因失修出現天坑時有所聞，但臥室內出現大洞可就十分離奇了。佛羅里達州 37歲男子傑弗瑞（Jeffrey Bush）2013年在家中休息時，臥室突然出現30公尺寬的「巨大天坑」，導致他發出淒厲慘叫後當場被吞噬，從此人間蒸發；儘管家人費盡心思找尋他的下落，事發至今10年仍一無所獲，成為無解之謎。

鏡報、衛報報導，這起事件2013年3月發生在佛州 塞夫納（Seffner），傑弗瑞的哥哥傑瑞米（Jeremy Bush）表示，當時他聽到弟弟大聲求叫，他跑到對方房間後，驚見地板出現一個大洞，弟弟正迅速被吞噬，「地板還在塌陷，泥土還在往下掉，但我不在乎，我只想救我的兄弟。」

儘管他英勇跳進坑中，不過泥土很快就漲到脖子的高度，他遍尋不著弟弟，只能在警方協助下暫時離開坑洞。警方接著出動專業設備搜尋，不過仍沒看到傑弗瑞的身影，2天過後因考慮到地基太不穩固，擔心會再度倒塌決定終止搜索。專家表示，這個天坑表現上看似只有9公尺寬，但地底下卻寬達30公尺。

事發當下，傑瑞米的妻子和2歲女兒也在屋內，他痛心表示，「女兒一直問『叔叔去哪了』，我想救我的兄弟但卻無計可施，我失去了一切。」

傑弗瑞的家最後被拆毀，坑洞被用碎石填平，不過同一地點2015年竟又出現深達6公尺的天坑，這次當局決定將其封鎖，防止再有人受害。事發至今已過10年，傑弗瑞仍毫無消息，警方推定他已身亡。

佛州屬石灰岩地質，由於石灰岩易溶於水的特性，經過數萬年的沉積鈣化，石灰岩地表就會形成溶溝、溶槽，地下則形成洞穴，因此天坑在當地隨處可見。1981年奧蘭多（Orlando）附近就曾出現121公尺寬的天坑，吞沒車輛和房屋。

離奇！臥室突出現30公尺「恐怖天坑」 男被吞噬10年仍失蹤

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傑弗瑞至今仍未被找到。(取材自ABC新聞截圖)