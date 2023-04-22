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氣候專家談2050年生活：吃肉不是每餐必需品、沿海多城淹沒

編譯盧炯燊／綜合22日電
發展太陽能是減少碳排放的措施之一。圖為工人在洛杉磯港的一處建築上安裝太陽能板。(Getty Images)
發展太陽能是減少碳排放的措施之一。圖為工人在洛杉磯港的一處建築上安裝太陽能板。(Getty Images)

藉著地球日，今日美國報(USA Today)邀請十幾位專家對話，讓民眾了解若美國從現在起致力解決氣候變化問題，到2050年時，全美人民可能會過的衣食住行生活。

由於全球的海平面上升一英尺，許多沿海城市已遭淹沒；棲息地的變化及破壞，多種植物和動物物種瀕臨滅絕；農業受到更熱、更乾燥及更不穩定的氣候所傷害；洪水及高溫使人口出現大規模轉移。

賓州大學科學及可持續發展中心負責人曼恩(Michael Mann)表示，海平面上升迫使人們遷離受威脅的城鎮，新的內陸城市變得人口更加稠密，但居民會採用更適合步行、輕軌、公共汽車等交通方式。

紐約市哥倫比亞大學氣候變化中心學者韋伯(Romany Webb)說，由於海洋生物受影響，到時會重新利用海上石油和天然氣鑽井平台，用於種植海帶及其他海藻，以培育海洋生物。

斯堪地納維亞氣候研究員奧斯特本(Henrik Osterblom)與挪威研究中心氣候動力學部門負責人帕施徹(Øyvind Paasche)認為，人們會在20多歲時住在城市，結婚生子後便搬到更遠的郊區，在成為空巢老人後搬回城市，以利用那裡的便利設施 。

在餐桌上，到時的口味已發生變化，蔬菜扮演著更重要角色。飯中的豆類及豆製品會更多，但它們多以加工形式出現而更具有吸引力。

當考慮到需要多少土地及食用水時，肉類已不太常見且價格高昂，到時吃肉是一種享受，而不是每頓飯的必備品。

到時汽車是全電動的，愈來愈依靠自動駕駛，少數汽油汽車只是收藏家的藏品。飛機使用可持續燃料，但價格昂貴，讓空中旅行變得更加奢侈。

電力來自廣泛的碳中和來源，包括太陽能、陸上和海上風能、核能和水力發電。沒有太陽能電池板的房子，正如沒有窗戶的房子一樣不可想像。自行提供部分能源的建築物是居住的重要組成部分。

專家指出，這一切看起來像是幻想，如要實現就只欠共和、民主兩黨加快這一進程的政治意願。

汽車 石油 洪水

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