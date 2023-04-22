自認日子過很好…俄勒岡男在公路狂撒20萬元鈔票

俄勒岡州一名男子將20萬現金撒在公路上，不少民眾聞風而至，想找到殘留的現金。(取材自ABC kezi9影片截圖)

錢太多的時候你會做什麼？俄勒岡州 （Oregon）日前發生一起離奇事件，一名男子因認為自己的生活已經過得很好，所以決定把財產全都拿出來，並在路上盡情狂撒，造成民眾瘋狂撿錢的景象。面對過於大方的男子，男子家人相當崩潰，祈求民眾把錢還給他們，因為男子所貢獻的金錢為「共同資產」。

根據紐約時報報導，這起事件發生在本月11日，俄勒岡州38歲的柯林（Colin Davis McCarthy）表示，他從家人的銀行帳號中領取20萬元，並決定在尤金市（Eugene）的5號州際公路沿路撒錢，只因自認生活過得很好，想用錢給陌生人獻上祝福。

報導中還提到，柯林慷慨的行為確實讓不少人停下來撿錢，但也有人協助通報警察 ，很快的就找到柯林的車子，阻止他繼續撒錢。警方補充，因當時已天黑且下著雨，若人們因貪心而停車撿錢的話，恐怕會導致事故發生；後來，柯林也因魯莽駕駛以及擾亂治安遭到逮捕。

事件曝光後，柯林的家人震驚不已，他們不能理解柯林丟棄財產的舉動，並要求撿到錢的民眾盡快歸還，只因他們已身無分文、幾乎破產 。值得關注的是，經警方調查後發現，柯林領出來的錢為與家人的「共同財產」，簡單來說，該銀行帳號也有柯林的名字，因此他們在這筆錢上的利益是平等的，最終失去的錢還是無法找回來。

覺得日子過很好！他街上狂撒600萬鈔票 家人見積蓄歸0崩潰

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