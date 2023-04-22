我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情治圈MeToo？眾院查CIA涉掩蓋內部性侵 受害者逾50人

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

時代回憶再+1？「一張圖」分辨你是老人還年輕人 日網友崩潰曝用途

聯合新聞網／即時報導
推特上瘋傳用一張分辨出你是「老人」或是「年輕人」，該照片在網路掀起討論。圖為日本東京街頭的人潮。（路透資料照片）
推特上瘋傳用一張分辨出你是「老人」或是「年輕人」，該照片在網路掀起討論。圖為日本東京街頭的人潮。（路透資料照片）

科技日星月異，許多物品歷經多次「改朝換代」，不知不覺竟都變成了「時代的回憶」。近日，一張照片在推特上掀起討論，許多日本網友認為，單靠「這張照片」就能立刻分辨出你是老年人或年輕人。貼文在社群媒體上引發熱議，許多「被認證的老人」驚呼原來自己已經老了。

日前，一則貼文在推特上瘋傳，內文中寫道，「一張能瞬間判斷出你是『老人』還『年輕人』的照片被發現了」，並附上一張「底片盒」的照片。以此圖片作為依據，若能認得出白色圓罐為底片盒的人，就代表你是「老人」，若不知道它是什麼東西，則表示你是「年輕人」。

貼文掀起熱烈討論，被圖片認證為「老人」的網友們紛紛哀號「是底片盒啊，我也是老太太了嗎？」、「我想忘記，但我知道它是什麼東西」、「我也成為大叔了…」，部分網友則因看不出是什麼物品，而被認定為「年輕人」，「看了圖片卻還是不知道這是什麼」、「我是高中生，還以為是可樂之類的」、「一瞬間我還以為是PCR檢測那類的東西」。

然而，不少人也跳出來推翻這個辨別依據，「你好，我知道這是底片盒，我今年17歲」、「今年18歲，可是我知道這是什麼」、「26歲的我知道唷，以前在爺爺家有看過」。許多網友也紛紛回憶起底片盒的妙用之處，「這是可以用來當作500日圓硬幣存錢筒的底片盒啊」、「因為奶奶把它拿來當零錢包」、「小時候都把掉下來的乳牙放到裡面」。

推特 社群媒體 檢測

上一則

ChatGPT外貌長怎樣？「橢圓形機器人」如漫威超級反派

延伸閱讀

推特取消藍標 史蒂芬金卻被保留怒稱：我沒付錢 馬斯克：不客氣

推特取消藍標 史蒂芬金卻被保留怒稱：我沒付錢 馬斯克：不客氣
世說新聞╱500少女變遊民？自願花錢睡大街

世說新聞╱500少女變遊民？自願花錢睡大街
國家附屬、政府資助標籤 推特全刪

國家附屬、政府資助標籤 推特全刪
推特付費方案上路 川普、教宗的「藍勾勾」都不見啦

推特付費方案上路 川普、教宗的「藍勾勾」都不見啦

熱門新聞

薩里斯用洗碗機清潔片清洗洗衣機，結果洗出許多髒汙。（取材自TikTok）

洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙

2023-04-15 01:43
大學學費帶來債務負擔，國內許多年輕人對於是否該讀大學抱有疑問。圖為柏克萊加大校園。(美聯社)

求職網排名25大高薪入門職業 顯示花錢念大學不值得

2023-04-13 23:24
「妙麗」艾瑪華森在生日當天秀出一連串美照。（取材自Instagram）

艾瑪華森33歲生日性感罕秀「南半球」曝光息影4年原因

2023-04-18 23:17
一名蹣跚學步的幼童18日在家長不注意下「鑽進」白宮，被維安人員「逮著」，交還給家長。(美聯社)

白宮最小入侵者 蹣跚學步娃「擠」過金屬圍籬闖草坪

2023-04-18 21:17
(取自推特)

小象遭巨鱷猛攻 母象救子「氣得四腳重壓」…結局大逆轉

2023-04-18 19:42
（取材自ingimage）

本周「生肖+血型」財運最旺TOP5…第1名數錢到手軟

2023-04-17 16:50

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母