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ChatGPT外貌長怎樣？「橢圓形機器人」如漫威超級反派

聯合新聞網／即時報導
當紅AI「ChatGPT 」用戶利用問答與AI繪圖「Midjourney 」，描繪出「ChatGPT 」的外貌。圖為示意圖。（路透）
當紅AI「ChatGPT 」用戶利用問答與AI繪圖「Midjourney 」，描繪出「ChatGPT 」的外貌。圖為示意圖。（路透）

OpenAI 開發的AI聊天機器人ChatGPT問世後在全球竄紅，常接招網友不少天馬行空的問題。日前一名網友請ChatGPT形容自己的外貌，沒想到驚豔不少網友，直呼超酷，並開玩笑說「它（ChatGPT）是不是電影看太多。」

「蘋果仁」創辦人Joey Lu日前在臉書分享與ChatGPT（GPT-4 ）的互動，他一開始先詢問ChatGPT「長什麼樣子？」但ChatGPT回應自己只是個AI模型，是OpenAI創建的機器人，沒有物理外觀用形式。他進一步再問，若「假設你有一個外觀」請它再用英文詳細描述，結果讓人相當意外。

ChatGPT表示，若自己擁有外貌，可能是一名具未來感、銀色外觀且光滑的人型機器人，頭部為橢圓形、擁有LED眼睛，會隨著情緒等心情改變顏色，並內建喇叭（揚聲器）可透過嘴巴進行談話交流；身體部份則強調自己苗條而強壯、手臂和手指可以做任何精細的工作、腿部靈活可像人類一樣走路和跑步。

Joey Lu隨後將ChatGPT形容的模樣丟進AI繪圖「Midjourney 」內，隨即生成如同電影劇情裡的銀色未來感人型機器人，引來熱議。網友大讚「超酷」、「也太帥」，像極漫威漫畫世界的超級反派「奧創」，「他知道他會長怎樣耶，不會描述一個很帥或很美的外觀。」

不過也有人表示，「它會呈現這樣就是因為網路上人類給它的樣子啊」、認為有「科幻驚悚片的味道」、「看起來就會造反」、「有點恐怖」、「它（ChatGPT）是電影看太多吧」，還提到先前外界專家稱AI會毀滅人類，「很多人也警告AI很危險，再看到這個圖片，感覺不謀而合。」

ChatGPT AI 電影

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