他砸1.5萬「化身牧羊犬」 習慣4隻腳走路、讓人牽散步

日本 有一名男子從小就幻想著,希望自己總有一天能夠成為四腳動物,無拘無束地生活,於是他便豪砸200萬日幣(約1.5萬美元),製作了一套牧羊犬的布偶裝,並不斷地學習狗的行為,終於在2022年「化身成狗」。如今一年過去,他的近況也隨之曝光。

根據每日郵報報導,日本一名名叫Taco的男子,在2022年花了200萬日幣,訂製了一套牧羊犬的布偶裝,並在等待了長達40天之後,如願能夠將其穿上,並化身成他夢寐以求想要成為的四腳動物。為此,Taco更是創立了YouTube 頻道「動物になりたい(I want to be an animal)」,紀錄他的生活點滴。

Taco近日透過頻道更新了他的最新近況,從影片中可以發現,Taco不但成天穿著布偶裝外,還以籠子當成平時睡覺的地方。此外,他不但已經習慣利用四隻腳行走外,脖子還被綁上項圈、溜狗繩,讓「主人」牽出去散步,甚至還能在地上打滾、玩耍,行為舉止幾乎與真實的狗毫無區別。

Taco平時就睡在鐵籠當中,行為舉止完全與真實的狗差不多。(取材自[email protected]動物になりたい)

報導指出,Taco去年受訪時指出,他在國小畢業時就曾許願,希望自己未來能夠成為一隻狗、用四隻腳走路、到外面玩耍、做一些只有狗才會做的事情。不過,Taco也坦言,他並沒有讓太多朋友知道這個願望,因為他很擔心「別人會覺得我很怪」。

不過,截至目前為止,Taco的YT頻道已吸引2.4萬人訂閱,總累計觀看人數更是突破980萬大關。不少網友在看到他的影片後,也忍不住留言,「看完你的許多影片後,我深深被你吸引了,更為你實現兒時願望感到不可思議」、「我不知道究竟哪裡怪,我只覺得好可愛」、「看完你的影片後,我也想去訂製一套動物套裝了」。

Taco除了會學狗趴在地上玩耍外,還會讓家人牽著外出散步。(取材自[email protected]動物になりたい)

TVBS新聞網