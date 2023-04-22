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他砸1.5萬「化身牧羊犬」 習慣4隻腳走路、讓人牽散步

TVBS新聞網／編輯樓冠陞即時報導
日本一名男子花了200萬日幣（約1.5萬美元），化身成一隻牧羊犬過日子。（取材自YouTube@動物になりたい）
日本一名男子花了200萬日幣（約1.5萬美元），化身成一隻牧羊犬過日子。（取材自[email protected]動物になりたい）

日本有一名男子從小就幻想著，希望自己總有一天能夠成為四腳動物，無拘無束地生活，於是他便豪砸200萬日幣（約1.5萬美元），製作了一套牧羊犬的布偶裝，並不斷地學習狗的行為，終於在2022年「化身成狗」。如今一年過去，他的近況也隨之曝光。

根據每日郵報報導，日本一名名叫Taco的男子，在2022年花了200萬日幣，訂製了一套牧羊犬的布偶裝，並在等待了長達40天之後，如願能夠將其穿上，並化身成他夢寐以求想要成為的四腳動物。為此，Taco更是創立了YouTube頻道「動物になりたい（I want to be an animal）」，紀錄他的生活點滴。

Taco近日透過頻道更新了他的最新近況，從影片中可以發現，Taco不但成天穿著布偶裝外，還以籠子當成平時睡覺的地方。此外，他不但已經習慣利用四隻腳行走外，脖子還被綁上項圈、溜狗繩，讓「主人」牽出去散步，甚至還能在地上打滾、玩耍，行為舉止幾乎與真實的狗毫無區別。

Taco平時就睡在鐵籠當中，行為舉止完全與真實的狗差不多。（取材自YouTube...
Taco平時就睡在鐵籠當中，行為舉止完全與真實的狗差不多。（取材自[email protected]動物になりたい）

報導指出，Taco去年受訪時指出，他在國小畢業時就曾許願，希望自己未來能夠成為一隻狗、用四隻腳走路、到外面玩耍、做一些只有狗才會做的事情。不過，Taco也坦言，他並沒有讓太多朋友知道這個願望，因為他很擔心「別人會覺得我很怪」。

不過，截至目前為止，Taco的YT頻道已吸引2.4萬人訂閱，總累計觀看人數更是突破980萬大關。不少網友在看到他的影片後，也忍不住留言，「看完你的許多影片後，我深深被你吸引了，更為你實現兒時願望感到不可思議」、「我不知道究竟哪裡怪，我只覺得好可愛」、「看完你的影片後，我也想去訂製一套動物套裝了」。

Taco除了會學狗趴在地上玩耍外，還會讓家人牽著外出散步。（取材自YouTube...
Taco除了會學狗趴在地上玩耍外，還會讓家人牽著外出散步。（取材自[email protected]動物になりたい）

砸2百萬「化身牧羊犬」！他圓夢當狗1年 驚人現況曝光

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