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千萬訂閱YouTuber砸4萬買初代iPhone 靠貼紙被認證真貨

聯合新聞網／ 科技編輯曾鈺閔
擁有1680萬訂閱數的全球知名科技YouTuber「Marques Brownlee」耗巨資買下初代iPhone。（取材自YouTube）
擁有1680萬訂閱數的全球知名科技YouTuber「Marques Brownlee」耗巨資買下初代iPhone。（取材自YouTube）

蘋果 （Apple）初代iPhone 過去在拍賣會上成果亮眼，3月又有一台初代iPhone最終以4萬美元高價成交，這台初代iPhone歷經16年的封膜保存完整，且外包裝貼著一張「Lucky You」貼紙；這台罕見的初代iPhone由擁有1680萬訂閱的全球知名科技YouTuber「Marques Brownlee」得標。

近年不少珍藏多年的初代iPhone成為拍賣物件，成交價屢屢驚人，但「Marques Brownlee」認為市面上充斥詐騙，且要找到一台真正「未拆封」的初代iPhone實在相當罕見，如今他耗巨資4萬320美元得標，21日與粉絲一同見證這款「未拆封」初代iPhone的真身。

從「Marques Brownlee」上傳的開箱影片可見，這台iPhone被結實木製箱子、保麗龍、塑膠保護殼等層層關卡嚴實保護著，初代iPhone外包裝的封膜保存完好，仔細看還會發現一張蘋果產品中從未見過的「Lucky You」的紅色貼紙；充電器等內容物也完整無缺，搭配使用也確實能讓這台初代iPhone成功開機。

對於「Lucky You」紅色貼紙的疑惑終於得到解答，「Marques Brownlee」向蘋果官方查證，得知想要獲得這張貼紙必須要在2007年前往蘋果零售店，在購買蘋果產品時向店員要求作為禮物包裝，店員才會為你親自貼上紅色貼紙；目前在蘋果專賣店也都不再見這張紅色貼紙，這不禁也讓「Marques Brownlee」興奮高呼，「我花了4萬美元買下它，真的不後悔！」

iPhone 蘋果 拍賣

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