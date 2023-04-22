果粉iPhone選色心理學 專家曝可以看出「這人有怪癖」

蘋果執行長庫克在記者會上介紹新款iPhone 14。（路透）

蘋果 （Apple）歷代iPhone 都會推出特殊色系，美國市調機構過去曾調查發現每代iPhone的黑色系列都是蘋果最愛，但你知道果粉選擇不同顏色的iPhone各有不同的心理狀態。

IT之家整理華爾街日報引述維吉尼亞州 阿靈頓郡的心理學家和色彩理論家凱特史密斯（Kate Smith）論點，針對果粉購買iPhone時選用不同顏色的心理描述。

選擇黃色iPhone用戶形容詞「Uplifting Yellow」

選擇這種陽光明媚色調的用戶，很容易產生令人振奮的聯想，並在某些場景下提振情緒。

選擇紫色iPhone用戶形容詞「Urbane Lavender」

選擇這種顏色的用戶會欣賞生活複雜性，或者容易受到流行文化的影響。

選擇紅色iPhone用戶形容詞「Resolute Red」

選擇這種火熱顏色的用戶，通常希望尋求關注，重視自己的強烈意見。

選擇綠色的iPhone用戶形容詞「Gregarious Green」

綠色代表智慧和「以社會為中心」，淺綠色代表有更多的同理心。

選擇藍色的iPhone用戶形容詞「Trusty Blue」

選擇藍色的用戶通常值得信賴，或者希望自己成為被他人信賴的人，他們也有自己的怪癖，喜歡做白目夢。

選擇黑色的iPhone用戶形容詞「Powerful Black」

經典而優雅，黑色手機可以賦予自信和鑑賞力。選擇該顏色的iPhone用戶通常比較低調，會隱藏自己的實力。

美國市調機構「消費者情報研究合作夥伴」（CIRP）今年3月曝光調查顯示，大多數的果粉都以黑色、灰色系或白色系的iPhone為購買關鍵，像是購買iPhone SE 3「午夜色」的用戶占62%、iPhone 12的「黑色」占56%、iPhone 13及iPhone 13 mini的「午夜色」則有38%。