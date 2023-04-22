果粉iPhone選色心理學 專家曝可以看出「這人有怪癖」
蘋果 （Apple）歷代iPhone 都會推出特殊色系，美國市調機構過去曾調查發現每代iPhone的黑色系列都是蘋果最愛，但你知道果粉選擇不同顏色的iPhone各有不同的心理狀態。
IT之家整理華爾街日報引述維吉尼亞州阿靈頓郡的心理學家和色彩理論家凱特史密斯（Kate Smith）論點，針對果粉購買iPhone時選用不同顏色的心理描述。
選擇黃色iPhone用戶形容詞「Uplifting Yellow」
選擇這種陽光明媚色調的用戶，很容易產生令人振奮的聯想，並在某些場景下提振情緒。
選擇紫色iPhone用戶形容詞「Urbane Lavender」
選擇這種顏色的用戶會欣賞生活複雜性，或者容易受到流行文化的影響。
選擇紅色iPhone用戶形容詞「Resolute Red」
選擇這種火熱顏色的用戶，通常希望尋求關注，重視自己的強烈意見。
選擇綠色的iPhone用戶形容詞「Gregarious Green」
綠色代表智慧和「以社會為中心」，淺綠色代表有更多的同理心。
選擇藍色的iPhone用戶形容詞「Trusty Blue」
選擇藍色的用戶通常值得信賴，或者希望自己成為被他人信賴的人，他們也有自己的怪癖，喜歡做白目夢。
選擇黑色的iPhone用戶形容詞「Powerful Black」
經典而優雅，黑色手機可以賦予自信和鑑賞力。選擇該顏色的iPhone用戶通常比較低調，會隱藏自己的實力。
美國市調機構「消費者情報研究合作夥伴」（CIRP）今年3月曝光調查顯示，大多數的果粉都以黑色、灰色系或白色系的iPhone為購買關鍵，像是購買iPhone SE 3「午夜色」的用戶占62%、iPhone 12的「黑色」占56%、iPhone 13及iPhone 13 mini的「午夜色」則有38%。
上一則
FB留言