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升空約4分鐘爆炸還算成功？SpaceX團隊「開香檳慶祝」

編譯張君堯／即時報導
馬斯克創辦的SpaceX載具「星艦」（Starship）20日再度試射且終於升空，不過發射約4分鐘後便爆炸，不過SpaceX團隊仍顯得無比興奮、甚至有人開香檳慶祝。(Getty Images)
馬斯克創辦的SpaceX載具「星艦」（Starship）20日再度試射且終於升空，不過發射約4分鐘後便爆炸，不過SpaceX團隊仍顯得無比興奮、甚至有人開香檳慶祝。(Getty Images)

馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索科技公司（SpaceX）載具「星艦」（Starship）20日再度試射且終於升空，不過發射約4分鐘後便爆炸，不過SpaceX團隊仍顯得無比興奮、甚至有人開香檳慶祝。

紐時報導，SpaceX星艦的爆炸可能看起來像是一場災難，更不應該是那種會引起馬斯克及其員工慶祝的結果，但他們仍歡呼、認為這是場「重大成功」。

SpaceX在推特上說道「通過這樣的測試，未來的成功將來自於我們所學到的東西，今天的測試將協助我們提高『星艦』的可靠性，因為SpaceX尋求讓生命多行星化」，就連馬斯克也發推稱「為SpaceX 團隊為星艦進行如此激動人心的試射祝賀！為幾個月後的下次試射學到很多東西」。

這說明SpaceX 並不期望這枚有史以來最強大、最複雜的火箭之一能「毫髮無損」，雖然它並未達到其預設目標：以足夠速度到達軌道並重新進入大氣層，但它確實取得其他成功，包括飛行4分鐘且順利從發射台離開，而這樣的成功足以讓SpaceX總部的員工歡呼，也足以讓NASA署長尼爾森（Bill Nelson）發推祝賀。

美國航天航空學會（American Institute of Aeronautics and Astronautics）董事杜姆巴赫表示「他們（SpaceX）對外公開並讓每個人都能看到，事實上，我為此向他們鼓掌，因為這證明其中一些東西究竟有多難達成」，並提到美國NASA的大型項目通常不會有這樣「邊爆炸邊學習」的奢侈、往往會有更多測試和分析，這會導致開發速度減慢並增加成本，而一切僅是為了避免令人尷尬的公開失敗測試。

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