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坂本龍一經典之作重映 重現與大衛鮑伊「禁忌之吻」

記者陳建嘉／即時報導
「末代皇帝」也是坂本龍一的代表作。(圖：甲上娛樂提供)
「末代皇帝」也是坂本龍一的代表作。(圖：甲上娛樂提供)

日本傳奇音樂大師坂本龍一日前病逝，留下無數享譽國際和深植人心的作品，在日本樂壇早已是國寶級人物，回顧坂本龍一的一生，身分相當多元，不但為電影作曲，也親自上陣演戲，影史經典「俘虜」開啟他的電影配樂生涯，更憑藉「末代皇帝」榮獲第60屆奧斯卡最佳原創電影配樂，可說是最具代表性的2部經典之作。

而他操刀配樂榮獲第47屆金球獎最佳原創配樂獎的「遮蔽的天空」，及第40屆香港電影金像獎最佳配樂獎的「第一爐香」、「高跟鞋」、「星星知我心」、「惡水真相」、「坂本龍一：終章」、「坂本龍一：async紐約現場」等片。

坂本龍一不僅操刀配樂，也會在電影中演出，1983年他演出日本名導大島渚的電影「俘虜」，演出一名跋扈的日軍營長，甚至與英國傳奇搖滾歌手大衛鮑伊，上演在當年驚世禁忌的同性之愛，大衛鮑伊在坂本龍一臉上獻上深情一吻，成為名留影史、震撼全球的「禁忌之吻」；另外，他在「末代皇帝」中飾演監控溥儀的日滿電影協會會長甘粕正彥，電影於1988年在台上映，除了是全台年度票房冠軍，也是台灣影史首部票房破億電影。

坂本龍一也曾替台灣名導蔡明亮的電影「你的臉」製作配樂，並榮獲第21屆台北電影獎最佳配樂獎，也為2019年台日電影「亡命之途」配樂，與台灣相當有緣分。

「俘虜」開啟了坂本龍一的電影配樂生涯，更首度擔綱男主角。(圖：甲上娛樂提供)
「俘虜」開啟了坂本龍一的電影配樂生涯，更首度擔綱男主角。(圖：甲上娛樂提供)
大衛鮑伊與坂本龍一經典的「禁忌之吻」將再現大銀幕。(圖：甲上娛樂提供)
大衛鮑伊與坂本龍一經典的「禁忌之吻」將再現大銀幕。(圖：甲上娛樂提供)

電影 坂本龍一 日本

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