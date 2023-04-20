坂本龍一經典之作重映 重現與大衛鮑伊「禁忌之吻」

「末代皇帝」也是坂本龍一的代表作。(圖：甲上娛樂提供)

日本 傳奇音樂大師坂本龍一 日前病逝，留下無數享譽國際和深植人心的作品，在日本樂壇早已是國寶級人物，回顧坂本龍一的一生，身分相當多元，不但為電影 作曲，也親自上陣演戲，影史經典「俘虜」開啟他的電影配樂生涯，更憑藉「末代皇帝」榮獲第60屆奧斯卡最佳原創電影配樂，可說是最具代表性的2部經典之作。

而他操刀配樂榮獲第47屆金球獎最佳原創配樂獎的「遮蔽的天空」，及第40屆香港電影金像獎最佳配樂獎的「第一爐香」、「高跟鞋」、「星星知我心」、「惡水真相」、「坂本龍一：終章」、「坂本龍一：async紐約現場」等片。

坂本龍一不僅操刀配樂，也會在電影中演出，1983年他演出日本名導大島渚的電影「俘虜」，演出一名跋扈的日軍營長，甚至與英國傳奇搖滾歌手大衛鮑伊，上演在當年驚世禁忌的同性之愛，大衛鮑伊在坂本龍一臉上獻上深情一吻，成為名留影史、震撼全球的「禁忌之吻」；另外，他在「末代皇帝」中飾演監控溥儀的日滿電影協會會長甘粕正彥，電影於1988年在台上映，除了是全台年度票房冠軍，也是台灣影史首部票房破億電影。