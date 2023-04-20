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小米「有情緒的檯燈」會撒嬌討摸 網笑：可跟燈調情了

聯合新聞網／即時報導
米家皮皮燈透過AI辨識鏡頭進行互動，可表達7種情緒，雖然官方已表示鏡頭不會拿來拍照或錄影，但讓部份網友表示「「若放床頭，我不敢用。」（取材自小米有品官網）
米家皮皮燈透過AI辨識鏡頭進行互動，可表達7種情緒，雖然官方已表示鏡頭不會拿來拍照或錄影，但讓部份網友表示「「若放床頭，我不敢用。」（取材自小米有品官網）

小米日前在中國推出一款「有情緒的檯燈 」，聲稱可以透過手勢或觸摸與檯燈進行互動，檯燈還可以自我顯示情緒，讓不少網友開玩笑表示「買了這玩意就可以跟燈調情了」。

群眾募資平台（集資平台）「小米有品」日前推出「米家皮皮燈」，聲稱是一款「有情緒的檯燈」，列出5大心動理由，像是透過「AI 辨識鏡頭」可以手勢控制，如握拳關燈、打開手掌為開燈、比OK就可調角度；透過米家App設定智慧場景、連動智慧家電；支援28種自定動作；跟隨手部跟隨照明，意即「手到哪光就跟到哪」。

米家皮皮燈還會主動撒嬌、求關注要「愛的摸摸」，心情好時，會和人類一起玩「燈光打地...
米家皮皮燈還會主動撒嬌、求關注要「愛的摸摸」，心情好時，會和人類一起玩「燈光打地鼠」的遊戲。（取材自小米有品官網）

最後強調米家皮皮燈是「有豐富情緒的桌面寵物」，可透過觸摸或是隔空控制的方式進行互動，待檯燈的心情值超過一定幅度後，可表達7種情緒（平靜、高興、悲傷、憤怒、驚訝、厭惡和恐懼等），還會主動撒嬌、求關注要「愛的摸摸」，若長時間不理它的話，它還會「主動閃一下再躲起來」，又或者心情好時，會和人類一起玩「燈光打地鼠」的遊戲，比拚反應和速度。

米家皮皮燈被網友笑稱外觀撞臉皮克斯（PIXAR）動畫的LOGO模樣。（取材自小米...
米家皮皮燈被網友笑稱外觀撞臉皮克斯（PIXAR）動畫的LOGO模樣。（取材自小米有品官網）

米家皮皮燈目前集資價格為499人民幣（約72.7美元），該產品引起中國網友熱議，表示買了這物「就可以跟燈調情了」，「感覺像貓一樣」，可把檯燈做成絨毛狀更有FU。

小米日前在中國推出一款「有情緒的檯燈」，聲稱可以透過手勢或觸摸與檯燈進行互動，檯...
小米日前在中國推出一款「有情緒的檯燈」，聲稱可以透過手勢或觸摸與檯燈進行互動，檯燈還可以自我顯示情緒。（取材自小米有品官網）

雖然米家皮皮燈特別註明「AI辨識鏡頭」僅用於手勢識別及基本互動，「不具備任何拍照或錄影功能」，但仍讓部份網友擔心「若放床頭，我不敢用。」並提到價格似乎有點太高，外觀撞臉皮克斯（PIXAR）動畫的LOGO模樣。

▼皮克斯（PIXAR）動畫LOGO

小米 AI App

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