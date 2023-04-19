我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩頻帶愛女亮相 金主愛要吸二手菸、還幫拿火柴盒

特斯拉財報失色：打價格戰重創利潤率 Q1獲利銳減24%

英雙胞胎1人罹癌 另1人有相同症狀卻「身體健康」

聯合新聞網／即時報導
雙胞胎蘇菲與梅根兩人從小就有著特殊情感，就連蘇菲罹癌，梅根也都一直陪在她身邊。（取材自TikTok）
雙胞胎蘇菲與梅根兩人從小就有著特殊情感，就連蘇菲罹癌，梅根也都一直陪在她身邊。（取材自TikTok）

雙胞胎真的能有其他人沒有的「感應」嗎？英國一對同卵雙胞胎其中一人被診斷出患有癌症。在確診癌症之前，她們就常常出現相同症狀，但罹癌的明明只有一人，另一人什麼都檢查不出來，完全健康，讓周遭人都直呼「真是太奇怪了」。

據紐約郵報（New York Post）報導，16歲的蘇菲（Sophie Walker）罹患威爾姆氏腫瘤，這是一種好發在兒童身上的惡性腎臟腫瘤。在還不知道蘇菲罹患的是癌症之前，蘇菲的雙胞胎姊姊梅根（Megan）就常出現跟蘇菲一樣的症狀。兩人都有胃痛、背痛、體重減輕等現象，就連周遭的人都說「梅根看起來病得很重」。

蘇菲在2017年時檢查發現罹患的是威爾姆氏腫瘤，不過梅根檢查結果則是身體健康一切正常。自從蘇菲確診癌症之後，她就必須不停與癌症抗爭，而她的雙胞胎姊姊也成為她最好的支柱。

兩人的媽媽在受訪時表示，家裡有八個孩子，但蘇菲跟梅根之間的感情就是跟其他孩子不一樣。自從蘇菲生病以後梅根就幾乎沒離開過蘇菲，有時甚至還在醫院陪伴蘇菲到凌晨3點。

為了抓住一線生機，目前蘇菲還需要進行手術治療。為此家人也特地設立募款網頁，希望能夠募得足夠款項，讓蘇菲及早進行治療。

癌症 梅根 腫瘤

上一則

杜絕免費仔 Netflix抓寄生帳號更賺 7月擴大範圍含美國

延伸閱讀

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相
梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心

梅根不出席加冕大典 酸民稱全英欣喜若狂 查理卻傷心
梅根不去英王查理三世加冕 威廉、凱特鬆了大口氣？

梅根不去英王查理三世加冕 威廉、凱特鬆了大口氣？
哈利將赴英王加冕禮 梅根與孩子留美家中

哈利將赴英王加冕禮 梅根與孩子留美家中

熱門新聞

薩里斯用洗碗機清潔片清洗洗衣機，結果洗出許多髒汙。（取材自TikTok）

洗衣機其實超髒 網友用清潔劑清出一堆超可怕髒汙

2023-04-15 01:43
大學學費帶來債務負擔，國內許多年輕人對於是否該讀大學抱有疑問。圖為柏克萊加大校園。(美聯社)

求職網排名25大高薪入門職業 顯示花錢念大學不值得

2023-04-13 23:24
Facebook母公司Meta願意給優秀的元宇宙程式開發人才，上看100萬美元的年薪。（路透）

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

2023-04-12 01:07
身高188公分的瑪莉接受自己外型，成為大尺碼模特兒。（取材自Instagram）

影／身高188已經是全家最矮 她嘆：根本交不到男朋友

2023-04-12 21:00
一名蹣跚學步的幼童18日在家長不注意下「鑽進」白宮，被維安人員「逮著」，交還給家長。(美聯社)

白宮最小入侵者 蹣跚學步娃「擠」過金屬圍籬闖草坪

2023-04-18 21:17
（取材自ingimage）

本周「生肖+血型」財運最旺TOP5…第1名數錢到手軟

2023-04-17 16:50

超人氣

更多 >
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日