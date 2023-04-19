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把握「穀雨」節氣 這4個生肖即將大轉運

聯合新聞網╱即時報導
(圖片來源：Shutterstock)
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4月20日穀雨節氣是春天的最後一個節氣，也是季節更迭的過渡期，承載著豐收的盼望和新生的希望。

古語有云：「穀雨在月頭，秧多不用愁」。今年的穀雨節氣正逢農曆三月初一，這必將是一個豐收的年份。在這個節氣中，草木作物將在山野田間盡情沐浴自然之恩澤，汲取能量，以待完成其開花結果的使命。我們也可以在穀雨前後順勢而為，展開計畫，踐行目標，相信只要勤勉耕耘，必將醞釀出豐收的喜悅。福運到，氣象新，最後再看看穀雨時節還有那些不得不做的納福事件吧！

第一招：穀雨喝春茶

穀雨時節南方地區有喝二春茶的習慣，經過一個冬天的休憩，春季正是茶葉質地最為脆嫩之時，此時採制新茶沖泡飲用，有清火明目的養生功效。

第二招：穀雨賞牡丹

穀雨春光曉，山川黛色青，穀雨時節已到暮春，滿園春色正值爭奇鬥豔之時，此時最值得一看的，便是牡丹花。穀雨前後是牡丹花開正盛，因此又有穀雨花的別稱，國色天香，花開富貴，此時賞之，情趣兼有。

第三招：穀雨殺五毒

穀雨之後馬上就要迎來初夏，氣溫升高，病蟲毒蟻進入繁殖階段，此時民間有一邊滅蟲殺毒，一邊貼穀雨貼的習慣，穀雨貼屬於年畫的上面繪著神雞捉蠍、天師除五毒等形象，有驅凶納吉的美好寓意。

接下來就來看看，哪4個生肖的朋友，要特別把握「穀雨」節氣？因為你們即將大轉運，不用等到來日，近期便能感受到福運的偏愛，收穫滿滿。

生肖牛、狗：愛神眷顧

愛情吉運喜神降臨，愛情迎來甜蜜期，誤會冰釋、情感升溫，是進一步推進感情進程的關鍵時期，有告白、求婚打算的朋友不妨趁此機會展開行動，會有不錯的結果。單身的朋友這個階段可以多參加朋友聚會，留心身邊出現的異性，說不定就能撞上桃花運，發展一段浪漫情緣。

生肖羊：事業大吉

事業運程高漲，多方助力，如虎添翼，這將是你大展拳腳的時刻。此時簽約、交易、銷售的成功率很高，對業務工作者來說，一定要把握！在這個對事業發展是非常有利的時期，若是腦海中有規劃了很久的某項工作，不妨展開行動，會有不錯的開始！

生肖雞：財氣升騰

財源大開，偏財運特別旺，有投資理財的人，股票、外匯等該出手時就出手！近期運氣不錯，買入賣出的眼光會很精準，畢竟就連玩個遊戲也有機會幸運刷出高級裝備、賣個好價錢，敢想敢做，就能小賺一筆！

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