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買椰子螺「摸到稀世龍珠」專家鑑定後秒豪擲萬元收購 她喊賺翻

聯合新聞網／即時報導
女子網購3個椰子螺回家，竟無意間從其中一顆找到重4公克的稀世龍珠「美樂珠」，有珠寶商開價44萬台幣想跟女子買下這顆龍珠，讓女子相當驚訝直呼自己賺到了。 (取材自微博)
女子網購3個椰子螺回家，竟無意間從其中一顆找到重4公克的稀世龍珠「美樂珠」，有珠寶商開價44萬台幣想跟女子買下這顆龍珠，讓女子相當驚訝直呼自己賺到了。 (取材自微博)

中國一名女子網購3個椰子螺回家，竟無意間從其中一顆找到重4公克的稀世龍珠「美樂珠」，有珠寶商開價10萬人民幣（約1.46萬美元）想跟女子買下這顆龍珠，讓女子相當驚訝直呼自己賺到了。

綜合中媒報導，中國安徽省銅陵市一名邢姓女子日前花了85元人民幣（約12.4美元）在網路上購買3個椰子螺回家養，突然發現其中一個螺內好像有奇怪的硬物，拿出來之後發現一顆橘黃色的珠珠，起初邢女不知道這是什麼，只覺得很漂亮就上傳到社群網站上跟廣大網友分享。

沒想到邢女將橘色珠珠照片上傳到網路上後，竟然有珠寶商跑來詢問她願不願意出售這顆珠子，邢女感到相當意外，經過查證後才發現自己從椰子螺裡面拿出來的橘色珠珠可不是普通的東西，竟然是奇貨可居的罕見珍珠「美樂珠」。

據悉，美樂珠又被稱為龍珠、火焰珠，是出自海螺體內的純天然珍珠，無法透過人工養殖出產，因此價位相當驚人。目前全球美樂珠大概有200顆左右，在古代越南具有神聖象徵意義，通常僅供給皇室收藏用，價格相當不斐。

事後邢女將這顆珠子帶去給珠寶鑑定公司秤重估價，這顆美樂珠重量約有4.52公克重，市價約有10萬人民幣。邢女事後接受媒體採訪表示，目前這顆稀世美樂珠尚未賣出，她還在跟珠寶商洽談最終售出的價格，但她覺得自己相當幸運，「謝謝大自然的贈與」。

社群網站 越南

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